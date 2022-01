AkzoNobeli kunstipreemia tänavune laureaat on Veiko Klemmer

Veiko Klemmer lõpetas 2007. aastal Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ja kaitses samas magistrikraadi 2009. aastal. Lisaks mitmele isikunäitustele on ta osalenud ühisnäitustel nii Eestis kui ka mujal maailmas. 2007. aastal pälvis ta Kalmuse nimelise noore kunstniku stipendiumi, 2008. aastal kultuuriministeeriumi välja antava Eduard Wiiralti nimelise noore kunstniku stipendiumi ja 2009. aastal DoRa stipendiumi.

Laureaadi videotervitus:

Isikunäitusel "Mida raha eest ei saa" eksponeeritud tööde kohta on kunstnik öelnud, et ühelt poolt on teoste loomise eesmärk olnud protsess ise. "Täpsemalt katsed ruumi pingestamise ja terava meeleseisundi stimuleerimisega, kus kujutisest saab kujund ja vastupidi. Teiselt poolt on neisse kindlasti mõned ühiskondlikus vaimus hõljuvad motiivid ja ideed salvestunud. Samas puudub piltide vaatajatele sõnadeks tõlkimisel üldiselt mõte, sest abstraktsioonidele võib igasuguseid tähendusi omistada."

Veiko Klemmeri kõrval olid AkzoNobeli kunstipreemiale esitatud tänavu ka Cloe Jancis, Tiit Pääsuke, Robin Nõgisto, Krista Mölder ja Sirja-Liisa Eelma. Preemia suurus on 5000 eurot.

AkzoNobeli kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati juba 1996. aastal. Kunstipreemia lähtub ideest "Värv kui kunst".