Riina Maidre tükist "Yokoonomatopoeemid": meid huvitas eelkõige Yoko muusikaline looming

Maidre ja Luubi ühislooming valmis residentuuriprogrammi käigus, kui autorid püüdsid lahti harutada Yoko Ono loomemeetodeid.

Maidre märkis "Aktuaalsele kaamerale", et kui paljud teavad Yoko Onot kui kunstnikku või biitlitega seotud popkultuuri ikooni, siis teda ja kaasautorit Andri Luupi huvitas eelkõige just Yoko Ono muusikaline looming.

"Püüdega mõista, interpreteerida, olla tema loominguga dialoogis ja ega siis Yoko on on juba 70ndatel öelnud, et võtke ja tehke. Selles mõttes see Plastic Ono Band ütleski, et kõik, mida sa näed ja kuuled ning saad kasutada – tee sellega mida sa tahad."