Suurgildi hoone püsinäitus suletakse, esialgu uut püsiväljapanekut plaanis pole

Alates 30. jaanuarist suletakse ajaloomuuseumi Suurgildi hoone püsinäitus, mis on olnud avatud alates 2011. aastast. Ajaloomuuseumi direktor Jaanus Rohumaa kinnitas, et hetkel uut püsinäitust ei tulegi ning peasaalis avatakse erinevaid ajutisi väljapanekuid.

Rohumaa kinnitas, et Tallinna vanalinnas asuvat Suurgildi hoonet, milles asub üks Eesti Ajaloomuuseumi filiaale, on alates 2011. aastast külastanud pea pool miljonit inimest. Kümmekond aastat on tema hinnangul ka piisavalt pikk aeg, et museaalid korraks hoidlatesse puhkama saata. "Lisaks kulub selle aja peale näitusetehnika, mida pidevalt parandada ei ole enam majanduslikult mõistlik," sõnas ta.

Kuigi alates 30. jaanuarist suletakse püsinäitus, jääb hoone ka edaspidi külastajatele avatuks. "Sulgeme ainult suure saali, kus algavad uue näituse ettevalmistused, gildihoone keldrikorrusel saab külastada näitust "Eliidi võim", avatuks jäävad ka ajaloolisi relvi tutvustav Relvakamber ning näitus "Asja hing", kus eksponeeritakse haruldasi esemeid muuseumi kogudest, esimesel korrusel jääb avatuks mündikabinett."

Hetkel ei olegi ajaloomuuseumil plaanis Suurgildi hoone peasaalis uut püsiväljapanekut avada. "Küll aga avame Suurgildi suures saalis aprillikuu teises pooles meie hoonesse suurepäraselt sobiva ajutise näituse "Hortus Musicus", mis on pühendatud ansambli Hortus Musicus 50. sünnipäevale," selgitas ta ja lisas, et pärast ajutise näituse lõppu plaanivad nad suure saali ajaloolise põranda taastamistöid ning hoone üldkorrastust. "Siis ootab ees pikema kestusega näitus Eesti alade ajaloo kohta."

Suurgildi hoone uuenduste kõrval tegeleb ajaloomuuseum hetkel aktiivselt Maarjamäe õueala arendustegevusega ning suvise programmi kokkupanekuga. "Olen veendunud, et meie suurepärasesse lossiparki saab veelgi rohkem elu tuua, kõik võimalused selleks on olemas, vahel vajavad asjad lihtsalt teist pilku," ütles ta.