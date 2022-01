Jan Kaus: Kai Aareleiu "Vaikne ookean" asetub elu ja armastuse hoovusesse

Järva valla poolt välja antava Tammsaare kirjanduspreemia seekordne laureaat on Kai Aareleid, kelle sõnul räägib tema uus romaan "Vaikne ookean" inimeste vahelistest vaiksetest ookeanidest, pakkudes äratundmist paljudele lugejatele.

"See raamat on huvitaval kombel tekitanud just selliseid vastukajasid, et inimesed tulevad rääkima mingisuguseid väga väikeseid momente oma elust, mis neil on äratundmist tekitanud," sõnas ta ja lisas, et suhtub sellesse väga suure aukartusega ja austusega, et teda sellise usalduse vääriliseks peetakse.

Kirjanik Jan Kausi arvates asetub Kai Aareleiu romaan väga hästi olulisse eesti kirjanduse hoovusesse, mida ta nimetab Anton Hansen Tammsaarele toetudes elu ja armastuse hoovuseks. "Ehk siis küsimus elu ja armastuse suhetest, kuidas sobitub armastus eluga, kõikide nende kokkulepetega, mida me oleme ühiskondlikult paika sättinud."

Esimest korda peetud eesti kirjanduse pidunädal on lõppemas, et tulla taas järgmisel aastal. Kirjandushuviline Kadri Kaarlep sõnul nõuab see kindlasti kohalikelt harjumist, et uus asi ja alguses mõni ei julge tulla, sest võib-olla mõnda sõna "kirjandus" ehmatab. "Et ma ju ei loe nii palju, mis ma ikka, aga ma tõesti loodan, et see saab uueks traditsiooniks ja jääb. See on väga suur asi, et sellise kaliibriga üritus on meie kandis."