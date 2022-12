Selgusid Tammsaare kirjanduspreemia nominendid

Nominendid on:

Gert Kiiler "Eranuhke ei armasta keegi"

Kristjan Saal "Surnud mehe armastus"

Lilli Luuk "Minu venna keha"

Tauno Vahter "Hea venelane"

Andra Teede "Emadepäev"

Mehis Heinsaar "Kadunud hõim"

Maarja Undusk "Ellen Niit. Heleda mõtte laast"

"Igal aastal tundub, et raamatuid on vähe, kuid siis septembris-oktoobris hakkab neid aina juurde tulema," sõnas Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky Järva Teatajale ja lisas, et seekord on raamatuid igale maitsele ja valik on väga mitmekesine. "Palju on ka autori debüütromaane," ütles ta ja lisas, et uuendusena on valikus ka elulooraamatuid, mida vähemalt viimase kolme aasta jooksul ei ole olnud. "On ka raamatuid, kus on kasutatud varjunime."

Žüriisse kuuluvad Koigi kooli direktor Annela Ojaste, Järva vallaraamatukogu Ahula ja Albu raamatukoguhoidja Kaja Leidtrop, Järva vallaraamatukogu Aravete raamatukoguhoidja Ene Lõõnik, Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky, Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja, SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim, Järva vallaraamatukogu Peetri raamatukoguhoidja Terje Kruusmann, Koigi kooli eesti keele õpetaja Igor Kotjuh, Järva vallaraamatukogu Imavere raamatukoguhoidja Allika Jüris, Järva valla avalike suhete peaspetsialist Arnika Tegelmann ja Albu kooli eesti keele õpetaja Kadri Kaarlep.

Auhind antakse üle 4. veebruaril, preemiaks on Tammsaare lemmikuks olnud pohla-õunamoos ja rahaline preemia 1500 eurot, mille paneb välja Järva vald. Möödunud aastal võitis Tammsaare kirjanduspreemia Kai Aareleid romaaniga "Vaikne ookean".