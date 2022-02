Aastapreemia laureaat Kertu Moppel: kliima teemale ei saa teatris otse läheneda

Kultuuri aastapreemia pälvisid tänavu teiste hulgas ka lavastaja Kertu Moppel ja näitleja Juhan Ulfsak lavastuse "Mefisto" eest. Moppel on rahul, et see lavastus nii palju vastukaja saab, kuna nendest teemadest on tema hinnangul vaja rääkida.

Lavastaja Kertu Moppel sõnas, et kui "Mefisto" lavale jõudma hakkas, siis küsiti isegi trupis tema käest, et kas see paremäärmuslus Eestis ikka jõuab kuhugi. "Aga tegelikult see rahvas on ikkagi sama, me oleme ikka need samad inimesed ning ka globaalne poliitiline kliima pole ka muutunud, seega ma usun, et see on igati õigustatud teema praegu ja läheb järjest teravamaks."

"Huvitav, et kui EKRE on kõige populaarsem erakond, mis siis edasi saab ning teine küsimus on see, et mis EKRE-st edasi saab, on ka variant, et nemad muutuvad millekski muuks," tõdes ta ja mainis, et kõik poliitilised teemad on viimasel ajal endiselt tema jaoks olulised ning muutuvad vanemaks saades isegi üha olulisemaks.

Lisaks ta rõhutas, et olulisel kohal on ka kliima- ja loodusetemaatika. "Tundub küll, et oli koroona, siis tegeleme veel poliitika ja muude oluliste asjadega, aga vaieldamatult mõtlen ma tuleviku mõttes kõige rohkem sellele, kuidas me seda planeeti hoiame," ütles Moppel ja lisas, et selles vaimus tegid nad lavastust "Rahva vaenlane", mille viimased lavastused olid mullu sügisel.

"Ma otsin praegu neid tekste ka, aga mulle tundub, et see on selline teema, millele ei saa nii otse läheneda, seda peab mingi teise nurga kaudu tegema," nentis ta ja tõi välja, et kõik inimesed justkui tajuvad, et see on probleem ja hakkavad sellest järjest rohkem aru saama, mis tekitab aga rohkem süütunnet. "Tuleb teha nii, et inimesed tahaksid tulla pärast rasket tööpäeva teatrisse ja mõelda nendel teemadel, siis peab sinna mingi teise vormi leidma."

See on Moppeli arvates täiesti õigustatud, et kultuuri aastapreemia antakse talle koos Juhan Ulfsakiga. "Ma ei kujutaks ette, et ma üksi selle saaksin, sest kogu Juhani maailmatunnetus ja see, kuidas tema tajub seda, mis praegu Eestis toimub, on võib-olla üks olulisemaid komponente selles lavastuses," mainis ta ja lisas, et Ulfsakiga on ka hea koostööd teha, kuna ta on ka ise lavastaja. "Mulle meeldib väga teha koostööd näitlejatega, kes on ise lavastajad, sest neil on ka endal väga selge missioon, mida nad teha tahavad."

"Juhani puhul on eriti lahe see, et tal on nii tugev tõetunnetus, mistõttu ta ei suuda rääkida või teha laval selliseid asju, mida ta ei usu sada protsenti, kui ta ei tunne, et see on see, mida ta laval tegema peab, siis ta ei tee seda ning sa võid temaga vaielda ," ütles ta.

"Selliste auhindade puhul on kummaline tunne, kui enne nende saamist mõtled, et ah, mis nad siis ikka on, aga kui selle saad, siis on tegelikult täitsa tore tunne," selgitas Moppel ja tõi välja, et seda saab võrrelda ka lapse saamisega. "Teoorias tead, et see on inimeste jaoks suur asi, aga kui oled selle ise läbi teinud, siis saad sellest täpselt aru."

"Mul on lihtsalt hea meel, et see lavastus nii palju vastukaja saab, sest see teema on minu jaoks oluline, mul on hea meel, et inimesed tahavad seda näha, inimesed käivad seda korduvalt vaatamas, inimesed tulevad teatrist välja ja räägivad nendel teemadel," ütles Moppel ja lisas, et on oluline, et praegu on tegelikult rahvusteatris tugev poliitiline tükk, mis räägib sellest, mis meie ümber praegu toimub. "Lavastus ei ürita seda ka kuidagi pisendada või väiksemaks teha."