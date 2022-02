Narva Vaba Laval esietendub lavastus teisitimõtleja Andrei Sahharovist

""Sahharov" on Vaba Lava jaoks igati märgiline lavastus. Andrei Sahharov on ere näide sellest, kuidas oma põhimõtetele kindlaks jäädes saab ka üks inimene muuta maailma. Andrei Sahharov suutis seda isegi rohkem kui üks kord," rääkis Vaba Lava juht Märt Meos.

"Lavastust planeerides ei osanud me midagi aimata Nobeli rahupreemia laureaadi Sahharovi loodud inimõigusorganisatsiooni Memoriaali sulgemisest Venemaal. Eks see tõestab tema pärandi elujõudu ja ohtlikkust totalitaarsele režiimile isegi paarkümmend aastat pärast tema surma."

Lavastus ei räägi teadlasest või avaliku elu tegelasest, vaid ühe erakordse inimese elus ning koosneb päriselt aset leidnud episoodidest ja väikestest detailidest Sahharovi elus.

Andrei Sahharov (1921–1989) oli vene füüsik ja Nobeli rahupreemia laureaat, kes sai esialgu tuntuks Nõukogude Liidu vesinikpommi ühe loojana, hiljem teisitimõtleja ja inimõiguste eest võitlejana. Sahharov oli veendunud, et kõige suurem väärtus maailmas on inimelu ning igaühel on õigus vabadusele. Muu hulgas ka õigus armastada ja olla armastatud, rõõmustada ja kurvastada, unistada ja eksida, õnnestuda ja teha vigu.

"Sahharovi" lavastaja on Marfa Gorvitš (Venemaa). Lavastuses mängivad Liina Tennosaar, Loviise Kapper, Piret Simson, Indrek Taalmaa, Helgur Rosenthal ja Ott Kartau.

"Sahharovi" esietendus on 19. veebruaril Narva Vabal Laval ning 22. veebruaril Tallinna Vabal Laval