Kanuti Gildi SAALis esietendub The Biofilm Sistersi uus lavastus "Pure Pink Pox"

Lavastuses uuritakse, kuidas luuakse omi ja võõraid. Kuidas võib esmapilgul süütust ideest saada ideoloogia? Vaadatakse otsa omaenda kohale ja privileegidele, et näha, kuidas kõik on omaks võtnud uskumusi, mis õigustavad vägivalda tekitavat ebavõrdsust. Kes vastutab – kas indiviid või süsteem?

"See, mis me oma lavastuses teeme, on mäng ja manipulatsioon meie oma positsiooni ja sellega kaasneva võimuga. Mängime sellega, mis tunne on olla võimul ja öelda asju, mis teevad kellelegi haiget. Me ei taha haiget teha, vaid seda kogeda, sellega mängida. Sellepärast me saame kokku ja kirjutame tekste, mis on meie enda jaoks ka piiri peal," kirjeldas protsessi Mari-Liis Eskusson, üks Biofilmi õdedest.

The Biofilm Sistersi viimasest lavastusest "All that goes Right", mis uuris grupisiseste radikaalsete arvamuste teket, on tänaseks möödas kolm aastat. Uue lavastuse "Pure Pink Poxi" tekstide loomisega alustati juba üle aasta tagasi.

Alise Madara Bokaldere on Läti-Rootsi-Ameerika tantsija ja koreograaf, Mari-Liis Eskusson on tantsukunstnik, Katrin Kreutzberg on personaaltreener ja etenduskunstnik ja Arolin Raudva on etenduskunstnik, tantsija, koreograaf.

Autorid, lavastajad, etendajad Alise Bokaldere, Mari-Liis Eskusson, Katrin Kreutzberg, Arolin Raudva, dramaturg Piret Karro, kunstnik Kairi Mändla, lavastuslik tugi Tambet Tuisk ja Jason Dupree, helikujundus Mari-Liis Rebane, valguskujundus Märt Sell, fotod Kertin Vasser, tehniline tiim Henry Kasch, Kristiina Tang, Grete Vaalma, projektijuhtimine Maarja Kalmre, Heneliis Notton. Etendus on inglise keeles.