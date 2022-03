Allikmaa: riiklikult tähtsate kultuuriobjektide järjekorra võiks üle vaadata

SÜKU valmimist oodati esialgsete plaanide alusel 2027. aastal. Praeguse teadmise alusel võiks keskus aga oma uksed avada kaks aastat hiljem.

"Kuna otsustamine lükkus edasi ja lepingu sõlmimine jääb seetõttu hilisemaks, lükkuvad ka kõik muud tegevused edasi," märkis "Aktuaalsele kaamerale" Tartu abilinnapea Gea Kangilaski.

"Kultuurkapitaliga on meil märtsi lõpu poole arutelu, eks siis selgub täpsemalt, kas see ajakava, mis me neile praegu välja pakume, jääb lõplikult kehtima. Ma loodan küll."

Riiklikult tähtsate kultuuriobjektide pingereas on südalinna kultuurikeskus esimene. Kultuurkapitali seaduse kohaselt saab aga ühel ajal toetada kuni kahte objekti, mis tähendab, et edasi lükkub kõikide objektide ehitus ja kallineb hind.

"Nüüd kui üks objekt läheb ajas kaugemale, tähendab see ka teiste objektide ajas nihkumist. See on asja üks pool," selgitas kultuurkapitali juht Margus Allikmaa.

"Asja teine pool on see, et kõik, mis tänasest päevast edasi läheb, läheb kallimaks. Inflatsioon kõrge, ehitushinna indeks kõrge. Igal juhul iga järgnev aasta lisab ehitusmaksumusse mõne miljoni, see on päris selge," lisas Allikmaa.

"Kui me rääkisime 2018. aastal ehitushinnast alla tuhande euro, siis nüüd me peame SÜKU puhul rääkima 3900 eurost ühe ruutmeetri kohta. See võib maksma minna kuni 94 miljonit, ja tegelik ehitusmaksumus selgub ikkagi 2026. aastal, kui ehitushange on välja kuulutatud," tõdes Kangilaski.

Allikmaa sõnul saab alustada SÜKU rahastamist küll juba sellel aastal, kuid esialgu on summad nii väikesed, et kultuurkapitalil jääb vaba raha seisma ka siis, kui tegeldakse kahe objektiga korraga.

"Meie laekumine on suurem kui me suudame SÜKU peale kulutada. Vahendeid ehk raha on täna juba eelmisest aastast ees. Sel aastal tekib 5-miljoniline jääk ja mõistlik oleks see raha käiku lasta, mitte riiuli peale korjata. SÜKU vajadus on väiksem järgmised 3--4 aastat," selgitas Allikmaa.

"Ka Narva puhul ei pruugi asjad nii kiiresti minna kui me oleme esialgu oodanud, et siis tuleks tõesti riigikogul kaaluda järjekorra muutmist," lisas ta.

Riigikogu kultuurikomisjon arutab kultuuriobjektidega seonduvat lähipäevil.