Margus Kurvits tahub mitmendat kuud Pätsi mälestusmärki "Riigipea"

Kahe aasta eest toimunud ideekonkursi võitis arhitekt Toivo Tammiku ja skulptor Vergo Verniku kavand "Riigipea", mis peaks hakkama seisma Estonia teatri taga Uuel Turul. Ligi kahe ja poole meetri kõrguse monumendi tahumiseks sobiv graniitrahn toodi Rootsist.

Esialgse kuju annab kiviplokile kiviraidur Margus Kurvits, kelle käsi oli mängus ka näiteks Eesti ema monumendi algsel vormimisel.

"Kraana näitas, et 42 tonni oli, kui ta siia hoovi peale toodi. Ma oletan, et praegu on 15 tonni sealt maha võetud, võib-olla 10 läheb veel maha," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kiviraidur Margus Kurvits.

"Keerulisemaks teeb asja see, et pead väga täpselt raiuma. Ei tohi eksida. Kui kusagilt on valesti läinud, siis enam tagasi ei saa," selgitas skulptor Vergo Vernik. Meistri sõnul on see kivi kõva ja kettaid kulub kõvasti

"See kivi on natukene imelik, et kipub tõmbama mõrasid sissepoole, siis peab olema mingi riskivaru seal, et tuleb teistpidi lõigata," rääkis Kurvits. Esimesele vormimisele järgneb juba iluravi – et kõik kumerused oleks õigesti paigas, ei oleks muhkusid ega lohkusid, kõik oleks loomulik nagu kunstnik on seda soovinud.

Suvel liitub kiviraiduriga ka kunstnik Vergo Vernik ise. "Siis läheb asi jälle põnevaks. Esialgu oli mudeli tegemine savist ja kipsist, et seal saab ka paljud asjad ära otsustada, aga kivi peal reaalses elus saab teha korrektuurid."

Kui kõik läheb plaanipäraselt, jõuab Konstantin Pätsi monument eeloleval sügisel oma kohale Estonia Teatri taga.