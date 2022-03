Teatripäeva gala lavastaja Üllar Saaremäe: kriisiaeg andis hea sisse-välja hingamise võimaluse

27. märts on rahvusvaheline teatripäev, mil Eestis jagatakse teatriauhindasid. Koroona tõttu on kahel eelneval aastal auhinnatseremoonia pidamata jäänud. Seda olulisem on tänavune gala, usuvad korraldajad.

"Me näeme ka eelmise kahe aasta laureaate, kellele pole aplausi saatel nende auhinda kätte antud. Nii et kõik kes on koroona tõttu olnud sunnitud suurest teatripeost eemal olema, saavad nüüd lavale," rääkis auhinnagala lavastaja Üllar Saaremäe.

"Kogu õhtu tuleb väga südamlik. Meil on siin mõningad väikese vembuga sketšid, mis puudutavad teatri maailma eri külgi. On see siis teatrikriitika, teatri majandamise finants poole pealt, teatri dramaturg, kes on sunnitud ühte või teistpidi käituma.

Teatriauhinnad antakse üle igal aastal erinevas Eesti teatris. Tänavu on kord Vene Teatri käes. Õhtut juhivad Vene Teatri noored näitlejad Karin Lamson ja Aleksandr Žilenko, kelle sõnul on pika, eestikeelse gala juhtimine auväärt ülesanne, mis vajab kõvasti harjutamist ja pingutamist.

"Kuna meie emakeel on vene keel ja me pidime välja mõtlema, kuidas öelda paremini, tegime palju kodutööd, sest eesti keele loogika on teistpidi. Me harjutasime ja loodame, et kõik läheb hästi ja saame hakkama. Võtame rahulikult, vähemalt püüame võtta rahulikult," rääkis näitleja Karin Lamson.

"Muidugi on see väga suur kogemus. Ma närveerin natuke, aga loodame, et kõik läheb hästi," lisas näitleja Aleksandr Žilenko.

Auhinnatseremoonias on viiteid nii Ukraina sõjale kui teistele kriisidele, mis ühiskonda viimastel aastatel on räsinud. Tänavuse gala lavastaja Üllar Saaremäe ütleb, et tunneb keerulistest oludest hoolimata teatris uut energiat ja tegutsemistahet.

"See kriisiaeg andis hea sisse-välja hingamise võimaluse, aga nüüd hakkab jälle tulema ideid igalt poolt. Ja tahaks jälle teha päris teatrit," märkis Saaremäe.

Teatri aastaauhindade jagamist saab vaadata ETV-s pühapäeval õhtul.