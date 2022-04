Jaanhold lavastusest "Issanda loomaaed": tegin selle tavalise inimese vaatenurgast

"Issanda loomaaed" on dokumentaallavastus usklikest inimestest. Lavastus sündis jutuajamistest 17 usklikuga. Usklikuks peab end vaid 13 protsenti eestlastest, ja kindlasti võiks olla huvitav teada, kuidas nad usuni jõudsid ja millist elu nad elavad. Just need olid põhjused, miks Laura Jaanhold otsustas sel teemal lavastuse teha.

"Tundus huvitav, et kuidas on Eestis elada usklikuna inimeste keskel, kelle jaoks see ei ole nii oluline. Mina ise ka olen üks tavaline vaataja selles mõttes, et ma ka ise ei ole usklik," selgitas Jaanhold.

"Ma võib-olla tegingi selle täiesti tavalise inimese vaatenurgast, kes tunneb huvi, milline on see elu, mida religioosne inimene Eestis elab, millised on need mured ja rõõmud ja kuidas nad tunnetavad, milline on suhtumine neisse."

Lavastuses kasutatakse ka dokumentaalteatri meetodit "räägin-mis-kuulen".

"Inglise keeles on see recorded delivery, meie ütleme selle kohta "räägin-mis-kuulen". Ehk siis näitlejad kuulevad kõrva lõike intervjuudest ja samal ajal otse ka räägivad sedasama teksti."

Nils Mattias Steinberg mängib üht intervjueeritud usklikest.

"Ma katsun võimalikult väärikalt, võimalikult usutavalt anda edasi tema mõtteid ja proovida neist mõtetest aru saada. Ja see ongi minu meelest selles lavastuses hästi tore asi, et ma saangi ise täiesti ette kujutada, mis tunne on olla religioosne," selgitas Steinberg.

Ta ei ütleks, et endal tal see tunne täielikult puudub. "Ma ei ütleks. Mul on aeg-ajalt kalduvus olla küll religioosne. Ma tulen ka natuke religioossest taustast, käisin religioosses koolis."