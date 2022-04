Video: Rahvusraamatukogu remonditööd alates sügisest

Kuna maja on muinsuskaitse all, siis esmalt kaeti seinad ära koos kunstiteostega. "Osa kunstiteoseid sai ka seintelt ära võetud," rääkis Šramov.

"Ehitustööd käivad ülevalt alla," tutvustas haldusjuht. "Ükskord jõuavad nad ka siia alla. / .../ "Kontor asub siin ja inimesed tulevad siit sisse," selgitas ta, miks Rahvusraamatukogu alumise korruse remont viimasena ette võetakse.

"Uksed on muinuskaitse all ja need on praegu eest ära võetud ning viidud restaureerimisse," teatas Šramov. "Tulevikus on siia planeeritud väga uhke, moodne kinosaal," tutvustas ta ühte Rahvusraamatukogu saalidest.

"Kõige suurem muudatus Eesti jaoks ja raamatukogude jaoks on fuajee," teatas Šramov. Tulevikus saab sinna siseneda ka öösiti. Ta lisas, et veel teeb raamatukogu eriliseks tornisaal, mille sarnast mujal Tallinnas ei ole. "Kui on hea ilm, siis saab terassile minna," rääkis Šramov lõpetuseks.