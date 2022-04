Ivar Murd: kino Sõpruse uue saali valmimine on olnud äärmiselt pikk protsess

Tallinnas avatakse uus kinosaal, mis on eriline sündmus, kuna pigem tõmmatakse Eestis kinosid kokku kui laienetakse, Sõpruse kino on aga nüüd jõudnud Noblessnerisse Kai kunstikeskusesse. Kui pikk see protsess on olnud?

See on olnud äärmiselt pikk protsess. See on nõudnud väga palju tööd Kai kunstikeskuse ja kino Sõpruse poolt, lisaks on olnud igasugu asjaosalisi, kes on toole paigaldanud ja valgusega aidanud. See on võtnud väga palju aega, aga pandeemia täiesti lõpus otsustasime Põhja-Tallinna tuua esimese kinosaali, et pakkuda seal kogukonnakino ja et meelitada inimesed tagasi kinno.

Kinosaal ei ole tänasel päeval enam nii, et paned suvalisse saali toolid ja kõik ongi nii, siin on akustilised teemad, ekraanid ja muud teemad. Kui palju siia inimesi mahub ja milline saal see täpsemalt on?

Siia saali mahub 70 inimest, väike saal, aga piisavalt suur. Saal on akustiliselt väga heal tasemel, panen käe südamele ja julgen soovitada, muusikadokke ja nõudlikuma heliprofiiliga filme on väga hea vaadata.

Mida te siin näitama hakkate? Saab siin näha arthouse'i, on see meelelahutus?

Filmivalik saab olema Sõpruse profiili järgi valitud ja me teeme siin natukene aeglasemat kino kui teises saalis. Sel suvel plaanime me ette võtta viimase aasta jooksul välja tulnud filmid, kindlasti väga paljud inimesed ei ole jõudnud kinno, et neil oleks nüüd võimalik suve jooksul rahulikult käia, võtta jook, käia galeriis ja tulla kinno, et näha ära need asjad, mida nad on tahtnud näha, ja näha neid kinos. Me arvame, et kinoelamus on väga oluline ja need filmid väärivad seda konteksti.

Kõrval asub Kai kunstikeskus, kus ka videotöödel on päris suur roll. Kas mingi selline koostöö hakkab siin ka toimuma?

Ei oska veel öelda, väga hea mõte. Ma arvan, et igasugune koostöö on võimalik, me loodame, et kõigi nendega, kes on siin Noblessneri kandis ja Põhja-Tallinnas, et meil tekivad erinevad parterideed ja muud põnevad asjad. Eks aeg näitab, aga ma arvan, et ikka.

Te avate kolmapäeval ja mitte koguperefilmiga, see on nõudlikumale publikule mõeldud film. Mis selle valiku tingis?

Me avame uksed filmiga "Alljumalad", mida on Eesti kinodesse pikka aega ja see on väga Sõpruse profiiliga film, See on on Eesti poolt kaastoodetud, ta on julge autori käekirjaga ja see on film, mis väärib ja vajab vaatamist. Seanss on kõigile tasuta, kui need tasuta piletid juba otsas pole. Kuna me oleme ise seda nii kaua oodanud, siis meil on väga hea meel, et me saame just selle filmiga uue saalis avada.

Lisaks sellele on meil selles saalis võimalik näidata rohkem lastefilme, need toolid natukene vähem sügavad kui Sõpruse suures saalis, siin on lastega mugavam olla. Meil on siin lift ja parkimine, see on peredele palju vastuvõtlikum. Laupäeva hommikuti saavad olema meil lasteseansid, ootame väga ka pereseid, ümberkaudsetes kohtades on piisavalt tegevust, mistõttu me arvame, et nad leiavad meid üles.