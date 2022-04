Kuula: "Vibratsiooni" erisaade oli pühendatud Maryn E. Coote'ile ja Uku Kuudile

Saatejuht Raul Saaremets sõnas "Vibratsioonis", et nii Maryn kui Uku on teinud tõenäoliselt kõige rajuma muusikalise kollektsiooni, mis eales eestlaste poolt tehtud on. "Ma tahaks näha, kes vaidleks sellele vastu, kindlasti neid oleks, aga see selleks," tõdes ta.

"Vibratsioon" on Raadio 2 eetris igal laupäeval kell 22.00.