"Kultuuristuudio. Arutelus" räägitakse ajaloonarratiivide tähtsusest

Hooaja viimases "Kultuuristuudio. Arutelus" uurib Maarja Vaino koos Lauri Vahtre ja Indrek Harglaga, kas see, kuidas kirjutatakse ajalugu, määrab rahvaste saatusi.

Olukord maailmas on uuesti päevakorda tõstnud ajaloonarratiivide tähtsuse. Kas see, kuidas kirjutatakse ajalugu, määrab rahvaste saatusi? Kas ajaloos on võimalik esitada lõplikku tõde või vastupidi: kehtestada valed? Mis mõjutab inimesi rohkem, kas akadeemilised ajalooteosed, ajaloolised romaanid ja filmid või hoopis altenatiivajalood ja Vikipeedia?

Saates otsivad Maarja Vainoga küsimustele vastuseid ajaloolane Lauri Vahtre ning kirjanik Indrek Hargla.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on ETV2 eetris kolmapäeval kell 21.30.