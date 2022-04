Silvia Sosaare ja Hanno Soansi ühisnäitus mõtestab usupuhastuse nähtust

"Iga usupuhastus on algselt aktsioon. "Usupuhastus" sünnib spontaanse reaktsioonina tavade poolt struktureeritud keskkonnale. "Usupuhastus" ripsutab tiiba rituaalidega laetud ruumiga. "Usupuhastus" on sümboolne arvete klaarimine mineviku ja olevikuga, tuues esile selle žesti realiseerimata potentsiaal. "Usupuhastus" on hügieeniprotseduur ja pesta tuleb teatavasti regulaarselt. Silvia Sosaare jõuline installatsioon võtab Hanno Soansi hapramad tööd ja kõnetab usupuhastuslikult avalikku ruumi. Näituse ruumilised viited ulatuvad Saaremaast läbi Kaliningradi ja Münsteri Tallinnani ning ajaliselt Läti Hendriku Liivimaa kroonika ilmumisest tänasesse päeva," ütlesid koostajad näituse teema ja sisu kohta.

"Käesolev näitus on küpsenud aegamööda, suisa läbi aastate, kuid sellel on siiski kindel algus- ja lõpp-punkt. Näitus tõukub ühest kenast päikselisest päevast 2018. aasta sügisel, kui plaanisime minna paavsti missale Läti Hendrikult laenatud loosungiga "Laula, laula pappi!"."

4. mail kell 18 avatav näitus on üleval 28. maini.

Hanno Soans (1974) on kunstikriitik, kuraator ja kunstnik, kes on EKA-s kunstiteaduse ja visuaalkultuuri doktoriõppes.

Silvia Sosaar (1979) on Tallinnas tegutsev kunstnik, kes on õppinud EKA fotograafiaosakonnas ja omandas möödunud aastal magistrikraadi kaasaegse kunsti erialal.