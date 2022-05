Hanno Soans "Usupuhastusest": siin on traumaatiline osa kultuurimälust

"Sellel näitusel siin maskeerutakse katoliikluse sõnavara taha, aga see on ka omamoodi memoriaalkompleks, nagu traumaatiline on osa kultuurimälust. Näeme, kuidas pronksist oks tungib läbi raamatulehekülgede — võibolla on selgem, kui mainin töö nime, see on siis "Esimese öö õigus", ja ühtlasi viide meie traumaatilisele kultuuripärandile," tutvustas Hanno Soans "Aktuaalses kaameras" äsjaavanenud näituse üht teost.

Ekspositsiooni koostanud Sosaar ja Soans on varasemalt öelnud, et idee arenes vaikselt, samas oli selle tegemisel oma ajend. "Käesolev näitus on küpsenud aegamööda, suisa läbi aastate, kuid sellel on siiski kindel algus- ja lõpp-punkt. Näitus tõukub ühest kenast päikselisest päevast 2018. aasta sügisel, kui plaanisime minna paavsti missale Läti Hendrikult laenatud loosungiga "Laula, laula pappi!"," lisades, et "Usupuhastust" võib pidada sümboolseks arvete klaarimiseks minevikuga.

Draakoni galeriis olev näitus on avatud 28. maini.

Hanno Soans (1974) on kunstikriitik, kuraator ja kunstnik, kes on EKA-s kunstiteaduse ja visuaalkultuuri doktoriõppes.

Silvia Sosaar (1979) on Tallinnas tegutsev kunstnik, kes on õppinud EKA fotograafiaosakonnas ja omandas möödunud aastal magistrikraadi kaasaegse kunsti erialal.