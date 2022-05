Ooperi "Põrgupõhja uus vanapagan" lavastaja: Jürka on ju ka väljast tulnud

Helilooja Ardo Ran Varres on Vanemuises peatselt esietenduva Tammsaare teosel baseeruva ooperi "Põrgupõhja uus vanapagan" idee autor. Teose lavastaja on aga Vilppu Kiljunen, soomlane, kes sõnas, et tema pilk eestlaste tüvitekstile on justkui eemaltvaataja oma.

"Ehkki meie kultuuride vahel on väga palju sarnast, on minu pilk ikkagi eemaltvaataja oma. See annab mulle teatud vabaduse. Sest Jürka on ju ka väljastpoolt tulnud selles vana-eesti elus. Teate ise kust ta tuleb, aga tema jaoks muutub inimeste maailm põrguks," rääkis ooperi lavastaja.

Varres, kes äsja avas "Plekktrummi" külalisena oma loomingu tagamaad ja rääkis ka Tammsaarest, sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et idee ooperist tuli talle sähvatades. "Kuskil 2014. aastal kuulutas Estonia teater välja ideekonkurssi, aga ma ei osalenud seal, sest mul ei olnud head ideed. Kohe, kui see konkurss lõppes, tuli mulle järsku pähe, et Tammsaarel on geniaalne teos, mis on minu arust ka väga ooperlik," sõnas helilooja, nimetades teksti mitmekihiliseks, müütiliseks, müstiliseks ja apokalüptiliseks.

Lavastaja Kiljuneni sõnul peitub tema jaoks Tammsaare loo essents muutumises. "Minu jaoks näitab see lugu, kuidas asjad muutuvad ega ole kunagi sellised nagu ootad. Jürka ilmub maa peale ja avastab, et mittemiski pole nii, nagu ta ootas."

Ooperi muusikajuht ja dirigent on Risto Joost. Dirigendipuldis astuvad üles veel Martin Sildos või Taavi Kull. Esietendus toimub 6. mail Vanemuise väikeses majas.