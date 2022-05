ERM-is jagati tänavu Euroopa muuseumide auhindu

Võimaluse Euroopa aasta muuseumi auhinna konverentsi ja tseremooniat korraldada sai ERM tänu 2018. aastal pälvitud innovatiivse muuseumi tunnustusele, millega kaasnes au ja kohustus ka ise uus tseremoonia korraldada.

"ERM on lihtsalt üks Euroopa paremaid muuseume ja on ka aastal 2018 saanud Kenneth Hudsoni auhinna. Sellega on natuke nagu eurovisiooniga, et kui oled selle korra juba võitnud, siis langeb sulle au, aga ka kohustus korraldada uus auhinnatseremoonia. See on erakordselt tähtis selle pärast, et Euroopa muuseumide aastaauhinna sündmus on muuseumide valdkonnas sama tähtis kui filmivaldkonnas on Oscarite jagamine," rääkis ERM-i direktor Kertu Saks.

Muuseumitele jagatakse välja kokku neli peamist auhinda. Eestisse ühtegi tunnustust sellel aastal ei tulnud. Peaauhind läks Hollandisse.

"Peaauhind läheb sellel aastal väga põnevale muuseumile Hollandist, mille nimi on mõistuse muuseum, mis on tegelikult teadustaustaga muuseum, kes tegeleb just aju ja meie mõistuse teemadega. See kuidas nad seda teevad, see viis, kuidas muuseum suudab kõnetada inimesi, püüdes panna meid mõtlema sellest, milline on meie vaimne tervis ja kuidas me püsiksime õnnelikud, rõõmsad, heatujulised ja saaksime elus hästi hakkama, see on see, millega ta on väga-väga eristunud ja seetõttu neile see aasta see auhind ka läheb," rääkis EMYA žüriiliige Agnes Aljas.

Aljase sõnul on väga häid muuseumeid Euroopas palju ja nii arvestatakse valiku tegemisel ka näiteks uuendustega, mida muuseum muuseumimaastikul esile toob.

Sellel aastal paistis žüriiliikme sõnul kandidaatide puhul silma keskkonna ja teadusteemadega tegelemine.

"Väga palju on teadusmuuseume, teaduskeskuseid, kes teevadki koostööd akadeemia, ülikooliga ja proovivad seda vahendada inimestele nii, et ta oleks arusaadavam. Keskkonnateemad on olnud väga suur teema viimastel aastatel, nende muuseumite osakaal on väga suur," ütles Aljas.

Kuigi sellel aastal Eesti muuseumid auhindu ei pälvinud, siis Aljase sõnul ollakse järgmise aasta osas ootusärevad.