Kultuuriministeeriumi meedianõunikuna alustab tööd Andres Jõesaar

Andres Jõesaar kinnitas, et kuigi alustab tööd kultuuriministeeriumis juba mais, siis suuremas mahus algab töö augustis. "Ministeeriumisse ei lähe ma ikkagi päris täiskohaga, jätkan tööd ka Tallinna Ülikoolis."

Kuigi töö algab alles tulevast nädalast, siis on Jõesaare sõnul mõned põhisuunad juba paigas. "Tuleb tegeleda nende küsimustega, milline saab olema ERR-i tulevik, see sõltub paljuski ka sellest, mida võtab Euroopa Komisjon ette erameedia kaebuse osas," selgitas ta ja mainis, et samuti vajab uuendamist ERR-i seadus. "Tulenevalt sellest, milline on Euroopa Komisjoni otsus ERR-i suhtes, saab ka selles suunas edasi minna," kinnitas Jõesaar, rõhutades, et töövaldkondi on palju rohkem, aga see on üks olulisemaid.

Praegu töötab Andres Jõesaar TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi dotsendina, aastatel 2003–2012 oli Jõesaar ERR-i nõukogu esimees.

Tööülesanded, millega hakkab alates 16. maist tegelema meedianõunik, kuulusid varem audiovisuaalnõuniku haldusalasse, nüüd on see ametikoht jagatud kaheks. Audiovisuaal- ja digikultuuri nõunik alustab tööd mai lõpus.