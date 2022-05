Kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuurinõunikuks valiti Karlo Funk

"Audiovisuaaltööstuses ja muusikas on digitaliseerimisega kaasnenud muudatused olnud põhjalikud, alates loomemeetoditest kuni väärtusahela ja levini. Usun, et filmi- ja teletööstuse tundmine annab mulle hästitoimiva mudeli ka teistes kultuurivaldkondades toimuvate muudatuste mõistmiseks, suunamiseks ja võimalusel loomemajandusega sidumiseks. Digikultuurist on saanud kultuurivaldkondade ühismõõde ning selle võimaluste kaardistamine ja arendamine riiklikul tasandil on inspireeriv," ütles Karlo Funk.

"Audiovisuaal- ja digikultuurivaldkonna nõunik hakkab kaardistama ja arendama neid näiliselt lõputuid võimalusi, mida digikultuur meile pakub nii eraldiseisvalt kui ka koostöös teiste valdkondadega. Karlo Funkil on nendes teemades nii pädevus, suur kogemuste pagas kui ka lai kontaktvõrgustik," rääkis kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

Karlo Funk on töötanud Eesti Filmi Sihtasutuse välissuhete juhi ja peaeksperdina, Eesti Instituudi direktorina ja Telia digi-TV hankejuhina. Alates 2020. aastast oli ta Eesti Filmimuuseumi kuraator.

Kultuuriministeeriumis alustab Karlo Funk tööd 30. mail.