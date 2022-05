Karl Eduard Söödi nimelise lasteluule auhinna pälvis Indrek Koff

Indrek Koff ütles ERR-ile, et tal on preemia üle tohutult hea meel. "Suur au juba sellepärast et Karl Eduard Sööt on meie luules ja ennekõike lasteluules mänginud nii tähtsat rolli, teiseks muidugi seepärast ka, et lapsed kui lugejad on mulle alati olnud tähtsad," sõnas ta.

"Väga tähtis on pöörduda luulekeeles otse laste poole, just selleks, et inimest kuidagi harjutada maast madalast sellega, et keeles ja kirjanduses on väga palju vorme, millega saab lugejat kõnetada," sõnas Koff.

Tänavu 33. korda välja antud Karl Eduard Söödi nimelise lasteluule preemiaga tunnustatakse parimat möödunud aastal ilmunud lasteluule raamatut. Preemia idee autorid on Helju Hallap ja Toivo Ärtis.

Varem on preemia võitnud muuhulgas Anti Saar ("Suur koogitegu", 2020), Contra ("Kõik on kõige targemad", 2014), Leelo Tungal ("Lätikeelne jäätis", 2006) ja Heljo Mänd ("Tingel-tangel", 2001).