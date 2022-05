"Apteeker Melchioril" täitus 100 000 vaatajat

Möödunud nädalavahetusel täitus mängufilmil "Apteeker Melchior" Eesti kinodes 101 392 külastust. Tegu on 11. taasiseseisvunud Eestis toodetud mängufilmiga, mille kinopileti ostis üle 100 000 vaataja.

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul võib nüüd julgelt väita, et Eesti inimesed on leidnud pandeemiajärgselt taas tee kinno. "Igal aastal toodetakse Eestis mitukümmend uut filmi, näiteks 2022. aastaks on Eesti Filmi Instituudi andmetel planeeritud 37 kodumaise filmi esilinastus. Neist jõuab eksklusiivsesse 100 000 klubisse vaid koorekiht."

Seni oli 100 000 vaatajaga filmide nimistus 10 enne koroonapandeemia algust toodetud ja linastunud kodumaist filmi, millele nüüd lisandus "Apteeker Melchior".

Üle 100 000 vaatajaga kodumaised filmid, linastumisaeg ja kinopileti ostnud inimeste arv:

1. "Tõde ja õigus" (22.02.2019) – 267 588

2. "Klassikokkutulek" (19.02.2016) – 189 084

3. "Nimed marmortahvlil" (01.11.2002) – 168 743

4. "Talve" (07.02.2020) – 151 137

5. "Eia jõulud Tondikakul" (07.12.2018) – 150 429

6. "Klassikokkutulek 2" (16.02.2018) – 146 501

7. "Klassikokkutulek 3" (25.01.2019) – 122 146

8. "Seltsimees laps" (23.03.2018) – 116 744

9. "1944" (20.02.2015) – 115 599

10. "Sipsik" (21.02.2020) – 107 496

11. "Apteeker Melchior" (15.04.2022) – hetkel 101 392 vaatajat, film on endiselt kinolevis

Üle poole kinokülastustest tehti Harjumaal (53 473 külastust). Järgnevad teised suurema elanikkonna arvuga maakonnad Tartumaa (18 775), Pärnumaa (7497), Viljandimaa (3749) ja Saaremaa (3448).

Möödunud nädala edukaim film Eesti kinolevis oli endiselt "Doktor Strange hullumeelsuse multiversumis":