Juhan Uppin pani lõõtspillimängu doktoritöösse

Vabariigi pillimehe tiitliga pärjatud lõõtspilli- ja kandlemängija Juhan Uppin on ühe esimese eesti pärimusmuusikuna saanud valmis doktoritöö, mis käsitleb Teppo-tüüpi lõõtspilli traditsioonilise mängustiili kujunemist 20. sajandil ja traditsiooniteadliku esituspraktika loomist.

Uppin ise ütleb, et tema töö uurib pillimehe vaatevinklist traditsioonilist mängustiili ehk helikeelt ja mängutehniliste võtete kogumit ehk käekirja. Tema doktorikontsert toimub teisipäeva õhtul Eesti muusika ja teatriakadeemia saalis ning seal kõlab Juhan Uppini enda loodud muusika.

"Ega ma põhjapanevat avastust teinud ei ole, pigem seisneb väärtus selles, et ma olen selle asja ära kirjeldanud," rääkis Uppin "Aktuaalsele kaamerale". "Ma olen ära kirjeldanud oma kogemuse pillimängijana. Seda ei uuri teadlane, kes võtab selle ette välise pilguga, vaid inimene selle traditsiooni seest. Ja kuhu see välja jõuab ongi see tänane kontsert."