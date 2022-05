Triin Ojari: Siim ja Kreis olid mitmete hoonetüüpide puhul esimesed, kes neid tegid

Soolalaos on avatud näitus varalahkunud tipparhitektide Andres Siimu ja Hano Kreisi loomingust. Arhitektuurimuuseumi direktori Triin Ojari sõnul olid Siim ja Kreis mitmete hoonetüüpide puhul esimesed, kes neid tegid.

Nende 1990. aastal asutatud arhitektuuribüroo Siim ja Kreis jõudis tegutseda 30 aastat, mille jooksul osaleti ligemale 70 arhitektuurikonkursil. Neist pooltelt toodi koju ka mõni auhind.

Näitusel on väljas ühe büroo lugu, mis annab läbilõike sellest, mida üks uue aja arhitektuuribüroo on pidanud tegema turbulentsetel aegadel, et oma ideid ellu viia ja ise ellu jääda. Näitusega kaasneb põhjalik kataloog.

"Nad alustasid kunstiprojektide ja installatsioonide ja jäid läbi oma loomingu modernistideks. Minimalistliku, aga väga kunstipärase käekirjaga arhitektideks, kelle hooned on lihtsad, aga samas esteetiliselt väga mõjusad," kirjeldas "Aktuaalses kaameras" arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari.

"Mitmete hoonetüüpide puhul oli nad esimesed, kes neid tegid. Üks nende esimene kõige olulisem hoone, mis tänaseni algsel kujul säilinud on, on Nissani keskus Osmussaare teel Lasnamäel, mida paljud võib-olla tähele ei panegi, aga omal ajal, 1994. aastal, kui ta valmis sai, oli ta üks esimene korralik kaasaja ärihoone," lisas ta.