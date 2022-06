Florian Reither: hea kunst on alati poliitiline olnud

Mind huvitab, miks üldse intervjuud anda? Mis võiks selle tulemus olla?

Florian Reither: Ma ei kujuta midagi ette ega isegi taha seda teha. Ma tahaks üllatusi. Nüüd hakkab see intervjuu mulle meeldima – juba su esimene küsimus üllatab mind.

Tobias Urban: Nendest küsimustest, mida sa küsid, saame aru, et kas sa tahad midagi teada või mitte.

Ali Janka: Kujutan ette, et ehk liigume üksteisele lähemale. Või eemale – aga seda ma ette ei kujuta.

Tahaksin teada, kes mis rolli või arhetüüpi grupis kehastab? Kas need on aja jooksul muutunud?

F.R.: Mina mängin lolli, kohusetundetut, destruktiivset, sihilikult valestimõistvat rolli. Mu teine roll on olla hea võõrustaja meie sõpradele ja külalistele. Oma arhetüübi jätan saladuseks.

Wolfgang Gantner: Mina olen skisofreenik. Mu tujud vahelduvad väga kiiresti. Ma olen pidevas konfliktis. Mu supervõime on ootustele alati täpselt vastupidist teha.

T.U.: Ma hakkasin end ajaga rohkem pesema, sest mulle öeldi, et mu juuksed haisevad nagu pahaksläinud äädikas. Ma olen grupi sakslane.

A.J.: Mu arhetüüp on jänes. Ma teen ümaraid junne.

Kuulasin ühte 2009. aasta intervjuud, kus üks teist mainis: "Mida enam ma teen midagi kasutut, seda loogilisem see hakkab tunduma." Kas see toimib ka teistpidi? Et mida rohkem midagi kasulikku teha, seda ebaloogilisemaks see muutub?

F.R.: Me ei tea, kui aus olla. Äkki ei ole me midagi kasulikku piisavalt pikalt teinud. Et majanduslikult ellu jääda, peame me vahel midagi produktiivset tegema, aga kunst ei ole kasulik. See on mängimine lolluse, vastutustundetuse, destruktiivsuse ja sihilikult valesti mõistmisega.

W.G.: See, mis Gelatinist välja tuleb, on Ali, Tobiase, Floriani ja Wolfgangi ajude, tähelepanekute, huvide ja hallutsinatsioonide sulam. Ükskõik, mis meie valikuprotsessi üle elab, on kasuliku või kasutu piiridest väljas. See on puhas Gelatin. Küsimus, mis meid rohkem paelub, on: kas see pakub meile huvi?

T.U.: Kasulike asjade loomine muutub kiirelt nüriks. Tegevust võib alati põhjendada – aga ära põhjenda, ära vingu.

A.J: Kasulikkus või kasutus sõltub kontekstist. Vahel on tore pöörata mõlemad pahupidi. Oma keha kasutades ollakse sutenöör, hoor, ori – miski kellegi või millegi kasutuses. Me naudime kasutuse jaoks kasulikud olemist.

Kehad ja füüsilisusest saadav rõõm on Gelatini töödes väga tähtsad. Mis teid selles tõmbab?

F.R.: Mulle meeldib füüsilisus väga. Sõpradega suusatamine, tantsimine, suudlemine, seks, hulga rahvaga augu kaevamine… Ma ei taha liiga kaua toolil passida.

A.J.: Mulle meeldib kellegi jaoks liiga kaua tool olla.

W.G.: Oma keha liigutamine on üks lihtsamaid naudingu allikaid. Võta labidas, kaeva auk ja ole selle üle õnnelik, millega sa hakkama said. Laisad inimesed liigutavad oma kehasid, teised jätkavad raamatute lugemist.

T.U.: Mulle meeldib tantsida nagu pesumasin.

On teil olnud projekte, mis tunduvad peale pihta hakkamist ühtäkki liiga poliitilised?

F.R.: Ei, sest see, mida me teeme, on väga poliitiline. Isiklikult arvan ma, et hea kunst on seda alati olnud.

A.J.: Vahel peatame me projekte, sest need ei muutu aktuaalseteks. Kui need ei hakka pakilistena tunduma, jätame need seljataha.

T.U.: Ma ei usu, et sa kunsti tehes valetada saad. Me oleme teadlikud sellest, et meie töö peegeldab meie suhtumist, mis on ise samuti alati poliitiline – just see ongi meid käimas hoidnud. Kunstnikuna oled sa pidevas vastasseisus, aga see ei tohiks kedagi peatuma panna.

Mis on parim küsimus, mida sa kunagi kuulnud oled?

F.R.: Kas tahaksid meiega näitust teha?

W.G.: Kas sa tahaksid tulla meile õhtust sööma?

T.U.: Kas sa naudid seda D-värki?

A.J.: Oled sa oma porgandi ära söönud?

Gelatini performance "PROTOPOPO POFORMANCOEPOST" leiab aset 28. juunil kell 19 EKA Galeriis.