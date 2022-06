Eesti sõlmis Ukraina kultuuriministeeriumiga kavatsuste deklaratsiooni

"Leppisime kavatsuste deklaratsiooniga kokku eri viisid, kuidas Eesti riik koos kaheksa teise Ida- ja Kesk-Euroopa riigiga saaks Ukrainat parimal võimalikul viisil aidata. Lähtusime eelkõige sellest, mida Ukraina ise vajas ja meilt küsis. Rääkides eri riikide kultuuriministrite ja ministeeriumide esindajatega oli selge, et meie valmisolek Ukrainat aidata on äärmiselt kõrge," selgitas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

"Kultuuril on ühe sõjast laastatud riigi kokku traageldamisel äärmiselt suur roll. Meie kõigi ühine huvi on, et Ukraina kultuuripärand saaks Vene Föderatsiooni brutaalse agressiooni kiuste võimalikult vähe kannatada ning riigi kultuuri- ja meediapoliitika oleks tulevikus võimalikult läbimõeldud. Saame siin enda nõu ja ressurssidega palju ära teha," lisas Sits.

Ukraina kultuuriministri Oleksandr Tkachenko kutsel osalesid kohtumisel Eesti, Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Moldova, Poola, Rumeenia, Slovakkia kultuuriministeeriumite esindajad.

Kavatsuste deklaratsiooni täisteksti saab lugeda siit.