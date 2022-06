Raamatuhoidja | Pika ajalooga Käru raamatukogu

Käru raamatukogunduse juured ulatuvad 140 aasta tagusesse aega. Praegu on Käru raamatukoguhoidja Tiia Tuisk, kellel on kohaliku raamatukoguga suured plaanid.

"Käru raamatukogust võiks saada uuesti Käru kogukonna süda. Suur soov on näha, et see raamatukogu jõuaks kuskile ja saaks natuke seda kogukonda elavdada," sõnas Tuisk, kes on Käru raamatukoguhoidja ametit pidanud 10 kuud.

Ta meenutas soojade sõnadega üleeelmist raamatukoguhoidjat Ilme Sädet, kes on põhjalikult kirja pannud Käru raamatukogunduse ajaloo. Esimene raamatukogu loodi Kärusse 1882. aastal ning see oli kantud rahvusliku ärkamisaja vaimust. 1880. aastate esimesel poolel organiseerisid Hans H Gross ja Rehe Gustav Jannsen Kärus esimese registreerimata eraraamatukogu, mille raamatud mahtusid ära ühte väiksesse raamatukappi. Ehkki raamatukogu on Kärus korduvalt vahetanud nii asukohta kui ka nime, on ka tänases raamatukogus eraldi auväärne riiul, kus välja pandud raamatutest vanimad pärinevad 19. sajandi lõpust.

Käru lasteaia ja põhikooliga heade sidemete loomise on Tuisk oma südameasjaks võtnud ning kord kuus, reede hommikuti enne raamatukogu avamist, käib ta Käru lasteaias raamatuid ette lugemas.

Saade on Klassikaraadio eetris laupäeval, 2. juulil kell 10 ja kordub pühapäeval kell 11. Käru raamatukogus käis toimetaja Miina Pärn.