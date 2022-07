Tartu Kunstimaja avab seitsme kunstniku kehateemalise näituse

Näituse kontseptuaalne lähtepunkt on "keha" – mis on keha, just siin ja praegu? Kas on tegu aktuaalse, seksuaalse, sotsiaalse, kultuurilise, keskkonnatundliku, poliitilise, vaimse mõni muu taolise objektiga, ning kuidas üks keha seda "on" või siis "ei ole".

Seitsme kunstniku figuraalsele maalile pühendatud näitus on maalikunstnik Mall Nukke algatusel ja maalikunstnike liidu egiidi all toimunud näituste sarja jätk. See sai alguse 2021. aasta kevadel Helsingi kunstnike liidu Rantakasarmi galeriis Suomenlinnas.

Näitusel osalevad seitse kunstnikku on esinenud nii Eestis kui ka väljaspool kodumaad. Samuti seob neid ühine Eesti kunstiakadeemia taust ja kuulumine maalikunstnike liitu.

"See kunstnike seltskond valgustab, oma üheaegselt nii mänglevate kui tõsiste autoripositsioonidega, mitmeid erinevaid maalikunsti "pimenurki", saavutades mitmekesise ja inspireeriva tulemuse," märkisid kuraatorid.

Näitusel osalevad Mauri Gross, August Künnapu, Laurentsius, Maarit Murka, Karl-Kristjan Nagel, Mall Nukke ja Tiiu Rebane.

Neljapäeval, 18. augustil kell 17.30 toimub näitusel kuraatorituur.