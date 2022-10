Tartu Kunstimajas avati kolm uut näitust

Tartu Kunstimajas on avatud kolm uut näitust: väikeses saalis on väljas Caroliina Luhametsa "Eluolu" maalid, monumentaalgaleriis saab näha Triin Martsi, Siiri Jürise ja Tim Høibjergi ühisnäitust "Öö loor" ja suures saalis näeb foto- ja installatsioonikunstnike Cloe Jancise ja Sigrid Viiri ühisnäitust "Teine vaatus. Tõlkes leitud".

Foto-ja installatsioonikunstnikud Cloe Jancis ja Sigrid Viir on mõlemad huvitunud argiabsurdi ning erinevate ühiskondlike rollide üle mõtisklemisest. Kunstnikevaheline kahekõne on nüüd saanud tervet ruumi hõlmavaks installatsiooniks Tartu Kunstimaja suures saalis.

"Selle taustal on isiklikud kogemused ning reflekstsioon nii enda kui ka ühiskondliku rolli üle. Seal on ka mõtisklemist funktsionaalsuse üle – naise funktsionaalsus – mingid rollid kodus ja ühiskonnas – või siis esemete funktsionaalsus. Seda kõike siis kannab visuaal," selgitas Jancis.

Väljapanek on jätk mullu Temnikova ja Kasela galeriis toimunud isolatsioonidialoogide teemalisele näitusele. Samamoodi on ka tänavuse näituse "Tõlkes leitud" kese selle tööprotsess, kahe kunstiku vaheline sõnadeta dialoog.

"Cloe tegi esimese foto, mina vastasin visuaaliga, ilma sõnu kasutamata. Niimoodi me siis põrgatasime läbisegi. Kui fotod olid välja valitud, tõlkisime osad fotod objektideks. Seejärel tõlkisime need objektid veel omakorda tagasi fotodeks," sõnas Viir.

Omavahel suhestuvad ja peavad dialoogi kunstimajas ka Triin Marts, Siiri Jüris ja Norra pärit Tim Hoibjerg, kes on monumentaalgaleriisse üles pannud ängi- ja ärevuseteemalise ühinäituse "Öö loor". Väikeses saalis on väljas tänavuse Hotell Pallas stipendiaadi Caroliina Luhametsa isikunäitus.

"Praegune näitusekolmik on ühest küljest küllalt eriilmeline, aga teisest küljest on nad kõik alguse saanud sellest erilisest olukorrast, kus me oleme viimastel aastatel elanud," kirjeldas Tartu kunstimaja kuraator-projektijuht Elika Kiilo Kulpsoo.

Näitused on avatud 6. novembrini.