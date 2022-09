Tartu Kunstimajas on avatud kolm uut näitust

Kahe klaasikunstniku Julija Pociute ja Tiina Sarapu ühisnäitus "Tolm" keskendub kulumisele ja unustusse jäämisele. Nii markeerivad kunstnikud reaalsuse paratamatust ning meid ümbritseva maailma pidevat muutumist ajas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tolm ongi see mateeria kõige pisem osa ja minu Leedu kolleegi Julija töödes on see eriti selgelt välja toodud. Tema on klaaskapslitesse pannud vana puitu, mis on lagunemas ja kõdunemas ja oma suure videoga, kus ta on filminud peaaegu surnud puu tüve sees uuesti tärkavat elu, et selles tolmus on see ringkäigu mõte," rääkis klaasikunstnik Tiina Sarapu.

Nii võib kunstniku sõnul öelda, et kuigi aeg ja keskkond muutub, siis tolm ja informatsioon varasematest aegadest on meie ümber kogu aeg olemas.

Näitusesaalis viitab asjaolule näiteks installatsioon "Rõugud". Selle inspiratsioon on tulnud lapsepõlvest tuttavatelt heinamaadelt, mis on tänaseks asendunud päikesepaneelidega.



"Kahte täiesti erinevat maastikku ma olengi siia nagu kokku toonud ja võib-olla see mõte, miks see tolm on siinjuures oluline, on see et need rõuguredelid, mis vanasti kasutuses olid, nad on kadunud. Nad on kadunud, kõdunenud või lõkkesse jõudnud, aga kuidagi see mõte, et kõige pisemas mateeria osas, mis siiski kuskil neis alles on, et selles on alles ka informatsioon vana töö tegemise viisi kohta," ütles Sarapu.

Kunstimaja nii väikeses saalis kui ka monumentaalgaleriis avatud näitused on samuti paarisnäitused. Vaatluse alla on aga võetud kas tegevuse jäljed ruumis või haavatavusest, tugevustest, hirmudest ja soovidest inspireeritud ehted.

"Väikses saalis on Errin M. Coxi ja Pilvi Tammoja ühine ehtekunsti ja moodi kokkuvõttev näitus. Kaks kunstnikku, kellel on suhteliselt erinev käekiri, on proovinud leida ühisosa ja see on mõnusalt detailne ja nauditav. Ja siis monumentaalgaleriis on Riin Maide ja Nele Tiidelepa näitus. See on kergelt performatiivne, kergelt etenduskunstilik," rääkis Kunstimaja projektijuht Peeter Talvistu.

Näitused on avatud 2. oktoobrini.