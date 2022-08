Tartu SÜKU rahastus ootab kultuurikomisjoni otsust

Otsuse, et riiklikult tähtsa kultuuriehitisena toetab kultuurkapital SÜKU rajamist tegi riigikogu juba möödunud sügisel. Rahastuse üksikasju on kultuurkapital linnavalitsusega arutanud juba varakevadest, nüüdseks on lepingust valminud ka mustand. Enne selle allkirjastamist soovib Allikmaa veel kohtuda riigikogu kultuurikomisjoniga.

"Algselt oli riigikogule saadetud taotluses kirjas, et kaks kolmandikku arenduskuludest katab kultuurkapital ja ühe kolmandiku Tartu linn. Tartu soovib nüüd kuludest katta 25 protsenti," ütles Allikmaa.

See võib tähendada kultuurkapitalile lisakulu summas viis-kuus miljonit eurot, hindab Allikmaa. Tartu linnapea Urmas Klaas põhjendab, et erasektori valmidus SÜKU-t toetada on langenud ning lisaks plaanitakse nüüd kultuurikeskuse alla varjumisvõimalust inimestele, kes hoones paiknevad ja ka võib olla lähiümbruses liikuvatele inimestele. "See tuleks avalikul sektoril üheskoos läbirääkida ja üheskoos finantseerida," märkis Klaas.

Veel tahab Allikmaa üle arutada, kuidas täpselt arvestatakse ehitushindade tõusu. "Kas võtta aluseks ametlik ehitushindade indeks või referentshinnad viimastelt ehituspakkumistelt ja vaadata, kuidas ehitushinna kallinemine on reaalsuse toimunud võrreldes selle ajaga, kui taotlus esitati," rääkis Allikmaa.

Põhimõttelisi erimeelsusi ei ole, kinnitavad nii Allikmaa kui ka Klaas. Allikmaa lisas, et kultuurkapital on valmis lepingule alla kirjutama pärast komisjoniga kohtumist. Klaas ütleb, et endiselt peaks SÜKU valmima 2029. aastal.

"Rahvusvaheline arhitektuurikonkurss kuulutatakse välja pärast otsuse langetamist mõne lähima kuu jooksul. Vajalikud ettevalmistused praegu käivad," sõnas Klaas.

Kultuurikomisjon koguneb erakorraliselt 29. augustil, sõnas komisjoni aseesimees Liina Kersna. Siis on plaanis ka kohtumine kultuurkapitaliga.