Misha Panfilov oma uuest septetist: anname jazz'ile uue elu

Berliin ja New York – kohad, kust kaks bändiliiget mõni aeg tagasi Eestimaale lendasid.

"Meil on vaid kaks nädalat, et üheskoos bändiproovides käia ning festivalil midagi eriti lahedat korda saata. Ma võtsin vastu hulljulge otsuse mängida rinniterasest kitarri, mis on väga ebatavaline instrument, seda eriti Eestis. Tuleb tõdeda, et ma ei mängi seda tõenäoliselt kõige paremini, kuid see on minu jaoks ütlemata põnev väljakutse," sõnas Panfilov.

Enim inspiratsiooni ammutab ta enda sõnul just oma vinüülivarnadest. Ta tõdes, et tänapäeval on üha keerulisem muusikat värskena hoida.

"Meie septeti puhul on tegu kooslusega spirituaalset jazz'ist, soul-muusikast ja mõningatest kantrimuusika elementidest. Tegu on žanritega, mida me suure põnevusega kombineerime ja omas võtmes taaselustame."

Septet sündis tema sõnul ikka spontaanselt. "Eelmise aasta lõpus sattusime üheskoos stuudiosse ja seal sündis ka meie esimene album, mis näeb päevavalgust uue aasta alguses," rääkis ta.

Muusik Misha Panfilov. Autor/allikas: pressimaterjalid

"Kirjutasin alustuseks septetile neli temaatikat, mille ümber bänd improviseerima asus. Kuna bändiliikmed on kõik väga andekad, siis see oli lausa lust. Ma olen tõenäoliselt bändi nõrgim lüli," märkis Panfilov naljaga.

Panfilov sõnul liigub ta muusika väga erinevates suundades ja oma loomingut kirjeldab ta hetkel kaheksajalana.

"Septet on live-bändi fookusega, sest mulle meeldib väga lisaks stuudios toimetamisele ka sõpradega rahva ees esineda. Liialt ma aga oma muusikalist arengut ei analüüsi, vaid lasen asjadel minna omasoodu."

Muusiku sõnul võib praegust septeti pidada mikstuuriks erinevatest projektidest, sest kõik liikmed tegutsevad muidu sootuks teistes bändides.

Misha Panfilov Septet. Autor/allikas: pressimaterjalid

"Puhkpillimängijad on tulnud bändist Estrada Orchestra, basskitarristi võtsin punti oma bändist Centre El Muusa ning trummar on mu hea sõber, kellega koos sündis mu kõige esimene bänd," kirjeldas ta.

"Klahvpillimängija Volodja Brodski – temaga oleme juba aastaid koos mänginud," märkis ta ja tõdes, et kõigiga seostub tal omal moel mõni etapp oma muusikukarjääris.

Misha Panfilov Septeti esituses jõuab festivalikülastajateni neli kompositsiooni veel seni avaldamata albumilt.

"Laiemas laastus on kogu tänapäeval loodud muusika minevikupärandi omamoodi taaselustamine ja ka meie anname muusikale uue elu. Kui mitmete jaoks on jazz pigem midagi ajaloost, siis minu silmis on see endiselt väga kihvt."

Misha Panfilov Septet astub lavale koosseisus:

Kino Toshiki – trompet, löökpillid;

Ilja Gussarov – flööt, bariton & altsaksofonid, löökpillid;

Sasha Petrov – tenorsaksofon, löökpillid

Volodja Brodski – klaver;

Monika Erdman – elektribass;

Leonid Galaganov – trummid, tabla, löökpillid;

Miša Panfilov – rinniterasest kitarr, löökriistad

Hennessy Urban festival toimub Põhjala tehases laupäeval, 13. augustil. Lisaks Misha Panfilov Septetile astuvad üles ka Motobor, Modulshtein ja Yasmyn.