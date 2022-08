Kultuuriportaal soovitab: Ants Tammiku loodusfilm "Habras maailm" Jupiteris

Viimaste aastate enim tähelepanu saanud kodumaine loodusfilm on kahtlemata EV100 raames valminud Joosep Matjuse "Tuulte tahutud maa", kuid sellele ei jää kaugeltki alla Ants Tammiku "Habras maailm", mida võib häbenemata nimetada isegi meie oma "Barakaks".

Eesti looduse üks erilisemaid tunnusjooni on soomaastik. Sooalad on justkui filtrid, mis imavad endasse heitgaase ja puhastavad inimestele hingamiseks tarvilikku õhku. Sood on ka head põhjavee hoidjad. Ometi ei ole nende loodusmaastike tulevik sugugi pilvitu.

Film toob vaatajani kaks eri maailma, mis nii sisult kui ka vormilt on vastandid. Evolutsiooni käigus kujunenud korrapäratud loodusmaastikud koos seal toimetavate elusolenditega vastanduvad inimeste loodud korrapäraga, perfektselt sirgete kaevandamisväljadega.

Režissöör-operaator Ants Tammik, produtsent Riho Västrik, helilooja Aivar Surva.

"Habras maailm" on vaadatav Jupiteris.