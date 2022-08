Eesti keeles ilmus John le Carré viimane romaan "Silverview – viimane saladus"

Julian Lawndsley on loobunud tasuvast tööst rahandusmaailmas, et asuda väikeses mereäärses linnakeses raamatukauplust pidama. Õige pea sõbruneb ta Edwardiga, poola emigrandiga, kes on ehk pisut iseäralik, kuid sümpaatne, ülimalt haritud ja maailma näinud mees. Üheskoos hakatakse tegema plaane hoopis uutmoodi raamatupoe rajamiseks, kuid varsti tundub, et Edwardi plaanid ei piirdu ainult raamatuäriga. Kui tasapisi koguneb märke, mis annavad mõista, et vaikses linnakeses on teoksil enamat, kui esmapilgul paistab, peavad kõik tegelased endalt küsima: keda võib usaldada ja keda ei tohi reeta?

2020. aastal ilmus eesti keeles ka John le Carré eelviimane romaan "Agendi mäng" ("Agent Running in the Field").