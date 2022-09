Madle Lippus taskuparkidest: tänav on koht, kus saab istuda ja vajadusel aja maha võtta

Taskuparkide näol on tegemist väikese ruumilise sekkumisega, mida mujal maailmas on juba palju kasutatud. Lippus tõi välja, et Tallinna tänavaruumi mure on see, et selles on väga vähe rohelust ning istumis- ja olemiskohti, kus istumiseks ei pea midagi ostma.

"Tallinna tänavaruum on väga asfaldine ja tegelikult on ammu ootus sellele midagi muud. Suurte muutuste sisseviimine võtab aega ning kui me mõtleme teha mõnele tänavale rekonstrueerimisprojekt, kus see tänavaruum tervikuna ümber projekteerida, siis see võtab kolm kuni neli aastat aega. Sellised väiksemad sekkumised pakuvad võimalust ideid läbi proovida ja kiiremaid lahendusi luua," märkis Lippus.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Praegu on Keiti Lige disainitud taskupargid paigaldatud Sakala, Suur-Karja ja Kotzebue tänavale. Lippus tõdes, et esialgu oli plaanis rohkem parke rajada, kuid sellele plaanile tuli eelarveline piir ette. Esimesed kolm parki loodi Lippuse sõnul pilootprojektina ning tulevikus plaanitakse neid juurde luua. "Tallinna tänavaruumi puhul on oluline see, et kui muidu on sellest mõeldud kui liikumiskeskkonnast, siis tegelikult on sellel ka väga suur koha- ja olemisväärtus ning just seda me selliste sekkumiste ja inimeste kaasamisega teha proovimegi," kirjeldas ta.

Taskuparkide jaoks sobivate kohtade kaardistamist alustati sel kevadel. Tänavu keskenduti Lippusse sõnul eelkõige kesklinnale, sest vajadus ja mõju on selles piirkonnas kõige suurem. "Valisime need kohad selle järgi, et need oleksid tänavaruumis mõjusad – asuksid inimeste jaoks olulistes paikades, kus on istumiskohtadest ja rohelisusest puudu, kuid samas arvestasime sellega, et kui pargis rääkides tekib jutusumin, ei segaks see inimesi, kes läheduses elavad."

Lippus tõdes, et kuna sel aastal oli aega vähe ja esialgu sooviti pargid suveks valmis saada, siis laiemapõhjalist linlaste kaasamist ja vajaduste läbiarutamist ei tehtud. "Mõte on edaspidi koguda inimestelt arvamusi. Tänane taskupark on modullaarne ehk seda annab erinevat moodi kokku panna ja sõltuvalt olukorrast kohandada ka rohkem reaalsetele vajadustele," kirjeldas ta.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Linna üheks eesmärgiks seoses taskuparkidega on Lippuse sõnul panna liiklejaid mõtlema sellele, et tänav on koht, kus sa saab istuda ja vajadusel aja maha võtta. Praegu on linnal võetud fookus linnaruumi parandada ning uuesti läbimõtestada nii, et see oleks erinevate liikumisviisidega inimestele mugav. Samuti keskendutakse kooliümbruste turvalisemaks muutmisele ning seetõttu on kolmest taskupargist kaks paigaldatud koolide vahetusse lähedusse.

Talveks plaanitakse pargid tänavalt ära viia ning järgmisel aastal jälle välja panna. Samuti plaanitakse tulevikus taskuparke rajada ka kesklinnast kaugemal asuvatesse rajoonidesse.