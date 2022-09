Zahir: Uus loopõhisem Zahir on põhimõtteliselt nagu ABBA

Eesti müramuusika ansambel Zahir esitleb kolmapäeval Von Krahlis oma kolmandat kauamängivat "Seems Normal". Intervjuus ERR-ile märkisid bändi liikmed, et müralt on bändi saund muutunud loopõhisemaks ning kõlab põhimõtteliselt nagu ABBA.

Zahiril on uus album valmis ja see on alati oodatud sündmus, et Zahir tuleb kontserdiga välja. See on üks asi. Aga veel, kui on uus album ja esitluskontsert – see on veel kõvem asi. Kaua selle albumiga läks ja kas olete ka mõelnud, et peaks neid albumeid tegema regulaarse ajavahemiku tagant? Kuidas see teil kulgeb?

Raul Reinup: Kui midagi plaadi peale panna on, siis tuleb hakata tegema. Me pole eriti regulaarsed kunagi olnud. Polnud regulaarsusega veel siiamaani hakkama saanud. Praegu tuli väga kiiresti võrreldes kõige muuga.

Lugusid jõuate ikkagi ses suhtes kirjutada. Muu elu ei astu kanna peale?

Tambet Jurno: Enamik – umbes 60–70 protsenti sellest plaadist ongi COVID-i pausi ajal tehtud, mil midagi targemat teha ei olnudki. Nii et aega jätkus nokitsemise jaoks kõvasti.

Kuidas lood teil valmivad? Mis tuleb kõige enne? Kes on ideede generaator? Või tekib kõik koosluses?

Maike Lond: Tambet tuleb tavaliselt mingite juppidega ja siis me hakkame neid tegema. Kui haakub, siis teeme, kui ei haaku, siis unustame ära.

Tambet: Jah, on mingit jupid ja siis me kleebime need lihtsalt kokku ja palvetame, et need toimiksid. Siiamaani on õnnestunud õnneks – see juppide soolikas toimib siiamaani päris hästi.

Plaadil on ikkagi selline tavapärase plaadi pikkus – ei ole vähem ega rohkem. Mingisuguse piiri te ikka panite.

Raul: Praegu välja küll ei jäänud lugusid sellest materjalist, mis olemas oli. Vedamise värk võib-olla, et niimoodi mahtus.

Kontserdil esitate samu palu või on kava pikem?

Tambet: Me teeme täna ainult plaadi lugusid ja sellest täiesti piisab. Tuleb üks kolmveerandtunnine kava nagu meil tavaliselt. Selle vahega, et mängime ainult uue plaadi lugusid ja sellega asi piirdub.

Aga mis rohkem meeldib – stuudios teha või mängida?

Tambet: Mängida meeldib ikka alati rohkem.

Maike: Ikka live'i teha.

Kiina Vargo: Mina tulin hiljem siia ja minu jaoks on Zahir alati olnud live-bänd täiesti. Endale meeldib ka neid lugusid live's mängida, sest need kõlavad kõige tooremalt ja ausamalt.

Kui palju olete vahepeal saanud kutseid ka kuhugi väljapoole Eesti piire? Saan aru, et COVID on pannud ka sellele piirangud peale.

Raul: Terve COVID-i aja pidime kuskile minema kogu aeg. Soome eriti. Seal on ikka pea kümme live't, mis on ära jäänud.

Nüüd teete takkajärgi?

Raul: Katsume takkajärgi kuidagi saada need vanad kontaktid uuesti kätte.

Suvi oli siis tihe?

Kiina: Suvi oligi pigem tihe. COVID-i ajal jäi ära paar Soome live'i, millest me ühe see suvi tegimegi Oulus juulis. Käisime mängimas Uleåborgi psühhedeeliafestivalil. Väga positiivne mulje jäi. Kaks aastat oleme proovinud teha ka Radiopuhelimeti ja Zahiri live'i Helsinki-Tallinn, mis tuleb nüüd septembri lõpus, 23. ja 24. septembril.

Nii et see tuleb nii Eestis kui ka Soomes?

Kiina: Helsingi ja Tallinn. Tallinn on 23, Helsingi 24.

Aga kuhugi mujale, laiemasse maailma lähemal ajal?

Raul: See ei sõltu väga palju meist. See tähendab kontakte ja promootoreid, kes viitsiks ja julgeks seda ette võtta. Seal on muud riskid teistel inimestel. Muidugi võib hakata ka seljakott seljas kuhugi minema ja teha ükskõik kus, aga kas sul, Tambet, on jaksu selleks (naerab)?

Tambet: Meie age group'is – me oleme juba 40+ – ei ole me päris kindlad, kas me viitsime päris no budget tuuri teha. Aga samas, miks mitte? Eks näis lihtsalt.

Kiina: Kui nüüd oli see Oulusse minek, siis mina olin väga põnevil, et "ohoo, Zahir läheb Oulusse, kihvt, Soome", ja siis ma sain teada, et 30 aasta jooksul on see esimene kord, kui Zahir n-ö välismaale live'le läks. Ma olin täiesti hämmingus. Kindlasti võiks rohkem olla riigist väljas live'sid ka. Aga äkki tulevik toob.

Aga siis te peategi ise promootor olema peale selle, et te ise kõike mängite?

Raul: Siin peabki asju ajama. Aga muude tegemiste kõrval plaadi tegemine oli päris suur ettevõtmine, et kõik need asjad toimima saada. See plaat on nüüd valmis ja saab veits muudele asjadele keskenduda ja vaadata, mis juhtub.

Kui selle plaadi juurde tulla, siis kas tunnete, et olete teinud midagi teistmoodi kui varem või pigem mitte?

Maike: Meil on Kiina. See on teistmoodi. Meil on nüüd bändi sisemine kubjas ka heas mõttes.

Uus energilisem rütm?

Maike: Jah. No, noorema jalaga.

Tambet: Jah, vähe teistsuguse minekuga.

Kiina: Kui eelmist Zahiri võrrelda kuulajana – seda on öeldud ka uue plaadi kohta juba – et on loopõhisem. Kui enne oli mürasem, saundisem, helisem ja sellele keskenduti rohkem, siis nüüd on lood koorunud rohkem ja on pigem loopõhisem. Siuke ... põhimõtteliselt ABBA.

Maike: Jah, ABBA.

ABBA on meil alati puudunud Eesti muusikas. Aga plaadi annate välja ka vinüüli peal, mis on ka kaunikesti erakordne ettevõtmine, ei tasuvat end ära.

Maike: Ei. Aga sellest ei ole midagi. Kui jääb nulli ilusasti, siis on tore, ja kui jääb plussi, siis saab järgmise anda.

Tambet: Ma arvan, et me ei jää vaesemaks ega saa ka rikkamaks. Nii on.

Tore, edu!

Maike: Jaa, aitäh sulle!

*

Albumi "Seems Normal" lindistas ja miksis Magnus Andre (Talbot), masterdas Taavi Aavik (Pedigree), plaadikujunduse autor on Gerty Villo. Albumi andis välja Yes But Records. Album on saadaval 12-tollise vinüülina ja kõikidel striimimisplatvormidel.

Albumilt on varasemalt ilmunud singlid "Roxanne" ja "Bad Tattoo Depression Blues".

Zahiri uue albumi eitluskontserdil saab näha ka Renzo van Steenbergeni ja Kristjan Pütsepa kineetilist audiovisuaalset installatsiooni "Portaal", õhtu lõpetab pohuiwave'i ansambel Siemens Nokia. Tartu esitluskontsert toimub 21. septembril Genialistide klubis.

Aastal 1993 ERKI lasketiirus alustanud Zahir on varasemalt avaldanud spliti Dallasega (1994), "Green Means Go" (2007), "Maitsestatud kanad" (feat Marko Mägi, 2012), "What Noise?" (2018). Viimane oli nomineeritud Eesti muusikaauhindadele ja pälvis Areeni kriitikute aasta albumi tiitli. Zahiri kuuluvad Tambet Jurno, Maike Lond, Raul Reinup ja Kiina Vargo.