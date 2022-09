Galerii. Ullo Toomi stipendiumi pälvis rahvatantsu-uurija Sille Kapper-Tiisler

Halduskogu liikme ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi direktori Karel Johannes Vähi sõnul on tänavune laureaat Sille Kapper-Tiisler teinud Eesti tantsumaastikul märkimisväärset tööd.

"Tunnustatud tantsupedagoogina on ta alates 1997. aastast osalenud tantsupidude lavastusmeeskondades, olnud üks populaarsemaid Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi rahvatantsumentoreid ning koolitanud paljusid praegusi ja tulevasi tantsuõpetajaid Eesti Rahvakultuuri Keskuse, Folkloorinõukogu Koolituskeskuse, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia korraldatud kursustel," selgitas ta.

Sille Kapper-Tiisler on erialalt koreograaf-lavastaja, filosoofiadoktor, tantsuanalüütik ja -uurija, avaldanud pärimus-ja rahvatantsuteemalisi teaduskirjutusi Eestis ja välismaal. Ta töötab Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis teadurina. Alates 1990. aastast on ta olnud Rahvakunstiseltsi Leigarid kunstilise juhi assistent ja 2014. aastast kunstiline juht.

Kapper-Tiisler oli tantsupidude pealavastaja assistent 2017. aastal 12. noorte tantsupeol "Mina jään" ja 2000. aastal Soome-Eesti tantsupeol, liigijuht 2004. aasta tantsupeol ja liigijuhi assistent 1997., 2002., 2014. ja 2019. aasta tantsupidudel.

Ullo Toomi stipendiumit antakse välja alates 1987. aastast, et jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Stipendiumi varasemate laureaatide seas on teiste hulgas Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel ja Ülo Luht. Tänavu anti stipendium välja 35. korda.

Samuti allkirjastati kolmapäeval heade kavatsuste kokkulepe Tallinna linna, Eesti Rahvamuusika ja Rahvatantsu Seltsi, MTÜ Tantsutaat ning MTÜ Eesti Spordiselts Kalev vahel, mille eesmärk on teha ühiselt koostööd ja ettevalmistusi Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika ning Ullo Toomi pärandi jäädvustamiseks linnaruumis. Eesmärk on rajada Ullo Toomi kuju Kalevi staadionile.

Eesti Spordiseltsi Kalev tegevjuht Aleksander Tammert kirjeldas, et sobiva skulptuuri leidmiseks korraldatakse linna abiga konkurss. Tammert märkis kindlasti tuleb osalejatel tutvuda Kalevi staadioniga, et näha ka koha peal, kas see paik sobib. "Mõned sümbolid on meil juba paigas ja arvestada tuleb olemasoleva olukorraga, et Ullo Toomi kuju sinna sulanduks."