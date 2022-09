Jaune Kimmeli lavastajadebüüt on ta oma loodud psühholoogiline triller

Kahest noormehest rääkiva teose autori ja lavastaja Jaune Kimmeli sõnul andsid näitlejad Märten Matsu ja Rainer Elhi lavastusperioodi käigus loo sisule oma mõjusa panuse.

"Kui ma peaks ütlema, et "nii, see on minu kirjutatud lugu ja nüüd teeme nii, nagu siin on" - siis ma ju esimest korda lavastan, ma ei teeks seda mitte kunagi endale. Mina tahan õppida, poisid said õppida – me kõik saime tööd teha.

Tekstist tüvi või tuum jäi ikkagi alles ehk juured said maha pandud, aga kui mingi oksake kuskil kasvas, siis me mõnikord murdsime ta ära, lootes, et kasvab uus tagasi. Selles osas on olnud see protsess võimas ja õpetlik igatpidi," rääkis autor-lavastaja Jaune Kimmel.



Õige õhustiku loomiseks mängitakse ühevaatuselist lavastust Rakvere piiritusetehase pärmisaalis.

"Me alustasime oma proove Kinomaja saalis, mis on black box, kuid ta jäi seal väga teatraalne ja me otsisime kohta, kus oleks elulisus tõetruu ja see tinglikkus kaoks ära.

Piiritusetehast hakatakse varsti lammutama, aga ma loodan, et nad veel seda ei tee ja me saame lisaetendusi teha, sest praegu on kõik välja müüdud. See on täpselt see õige koht – teatrisaali me sellega kindlasti ei koli," ütles Kimmel.

Teater soovitab lavastust 15aastastele ja vanematele.