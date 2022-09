"Avatari" kinoekraanile naasmine on toonud üle 31 miljoni euro kassatulu

Kuigi James Cameroni fantaasiafilmi "Avatar" esilinastusest on möödunud 13 aastat, otsustas Disney järjefilmi detsembrikuise esilinastuse eel esimese osa taas kinoekraanidele tuua, mis on neile toonud praeguseks globaalselt 31,5 miljonit euro kassatulu.

Film teenis Põhja-Ameerikas 10,3 miljonit eurot ja rahvusvaheliselt üle 21,2 miljoni euro kassatulu. See on märkimisväärne tulemus filmi kohta, mis esilinastus enam kui kümme aastat tagasi, olgugi et tegemist on läbi aegade ühe edukama filmiga. Arvestades kinoekraanidele naasmise järel lisandunud 31,5 miljoni eurot, siis on "Avatar" nüüd ülemaailmselt teeninud ligi kolm miljardit dollarit, vahendab Variety.

"Me räägime filmist, mis on 13 aastat vana ja mida inimesed saavad kodus vaadata," rääkis Comscore'i vanemmeediaanalüütik Paul Dergarabedian. "Olulist rolli mängib siin linastumine IMAX-formaadis. "Avatar" on meeldetuletus sellest, kui lahe Pandora planeet suurel ekraanil välja näeb."

Põhja-Ameerikas oli "Avatar" nädalavahetuse kolmandaks edukaim film kahe uuema linateose järel – Olivia Wilde'i "Don't Worry Darling" ja "The Woman King" Viola Davise'ga peaosas, mis teenisid vastavalt 19,8 miljonit ja 11,4 miljonit eurot kassatulu.

Mujal maailmas, kus esimene "Avatar" teenis 70 protsenti kogu oma kassatulust, jõudis film kinoedetabelites esikohale väiksematel turgudel, nagu Prantsusmaa (3 miljonit eurot), Itaalia (1,5 miljonit eurot), Singapur ja Tai. Filmil läks hästi ka Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Koreas, kõigis riikides tõi film 1,3 miljonit eurot kassatulu.

Dergarabediani sõnul annab see tulemus julgust eeldada, et ka filmi jätkuosal läheb väga hästi. "Avatari" jätkuosa "Avatar: The Way of Water" jõuab kinodesse 16. detsembril 2022.