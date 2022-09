Valter Nõmm: Shelton San uute lugudega niivõrd midagi öelda ei taha, aga edasi tegutseda on äge

Shelton San on saanud 20-aastaseks. Shelton Sani esimene kontsert jääb aastasse 2002 Von Krahlis, kus kohapeal võis Nõmme hinnangul olla 50–60 inimest.

"See konkreetne kontsert, mida mina praegu mõtlen, oli koos Ans. Anduri ja Plastic Whore'iga ehk Talboti trummar Chopperi [Jarmo Nuutre – toim] sooloprojekt. Äkki oli seal isegi rohkem kui 60 inimest. Igatahes see oli väga tore ja sealt selline bändidevaheline sõprus tekkis."

Nõmm on veendunud, et tol ajal tuldi kontserdile rohkem muusika pärast kui niisama hängima, mida esineb tänapäeval sagedamini. "Natuke isegi kirjutati blogides, et kui me esitasime üks kord Joy Divisioni kaverit, siis üks Joy Divisioni fänn oma lehel kohe postitas sellest, ja inimesed olid seal tõesti rohkem muusika pärast. See ei olnud niisama hängimine."

Samas leiab ta, et praegusel ajal oleneb kõik kohast. "Ma käisin Ülase sünnipäeval Skoone-nimelist bändi vaatamas ja seal oli väga lahe vaadata, kuidas inimesed olid täielikult muusikast lummatud. Vahepeal küll omavahel suhtlesid, aga muusika oli täielikult number üks. Ehk see oli võrreldav sellega, mis kunagi oli. See ei ole kadunud. On noored, kes tulevad sama paueriga peale."

Rääkides sellest, kas rokkmuusika on taas moes, märkis Nõmm, et ta pole laineid tegelikult eraldi jälginud ja pole nii, et Shelton San oleks uue albumiga välja tulnud seepärast, et rokkmuusika on uuesti au sisse tõusnud pärast mõningast mõõnaaega.

"Mingid käigud olid mitmeid aastaid vanad, ja kuidagi tulid sahtlitest mingid asjad ja siis täiesti uued asjad ning siis tundus see EP paras formaat. Kuna meie esimene reliis oli ka EP, siis mulle see formaat meeldis ka ja tundus, et praegu täpselt viis lugu ja võiks teise EP teha, et lood ära ei vananeks," selgitas Nõmm.

Ansambel Shelton San tähistab tänavu 20. tegevusaastat. Autor/allikas: pressimaterjalid

Kuigi Shelton San tähistab oma 20. sünnipäeva, ei ole nad kogu selle aja jooksul tegutsenud just regulaarselt. "Vahepeal on olnud pausid, kus üks liikmetest on kuskil Eestist ära. Aga neid pause ei ole võib-olla liiga palju ka olnud. Mõnel aastal on üks kontsert olnud ja kuskil tuuritamas me ei ole käinud. Üksikuid laive siin-seal Euroopas. Oleme pigem Tallinnas-Tartus aeg-ajalt laive teinud rohkem."

Nõmm tõdes, et praegu enam küll pikale tuurile ei läheks, sest elus on teisi asju, mis vajavad tegemist. "Aga tulevikus, kes teab. Ei välista. Aga mitte pikka kindlasti. Äge võiks olla minituur. Võib-olla neli-viis laivi. Nii et jah, räägin endale vastu veits."

Saates kõlas eeloleva EP üks juba ilmunud singlitest, "Shadow Walk", mille käik on Nõmme sõnul üsna vana, aga tuli talle üks hetk taas meelde.

"Lugu valmis tõesti mitme aasta jooksul. See võis olla isegi üle kümne aasta, sest ma oma eelmises autos, kus oli kassetimängija, vedasin kõiki oma kassette, ja ühe kasseti peale olid salvestatud kitarridemod ja ma leidsin selle sama käigu, aga see oli natukene teistsugune, mis mulle isegi meeldis. Ta oli mul meelde jäänud teisena."

Ta tõi ka välja, kuigi tegemist on kuue peale looga, on trumm mängitud nelja peale. "Üks meie tuttav täheldas seda. Minu solfedžo ei ole nii tugev, et ma kõiki neid taktimõõte tunneks." Otsa-kooli tausta Nõmmel ei ole. "Mul oli küll koolis väga hea muusikaõpetaja, aga õppinud ma hiljem solfi ei ole."

Nõmm märkis, et nad niivõrd uute lugudega midagi öelda ei taha. "Aga edasi tegutseda on äge."

Shelton Sani näeb sel reedel, 30. septembril EKKM-is, kus esinevad ka The Lou Lous ja C.C.