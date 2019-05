Päeva video: Diversicolor - "She Made a Will"

"Lugu räägib kujuteldava kuningapaari ränkadest eksimustest, mis nende alamad lõpuks mässuni viib," kirjeldas ansambli solist Valter Nõmm lühidalt laulu sisu.

Diversicolor on 2018. aasta alguses loodud trio Tallinnast. Ansambli loojateks on Valter Nõmm (vokaal, kitarr) ja Andreas Johandi (basskitarr), trummide taga tegutseb Siim Kuusemäe, kes on tuntud ka nime all Tont. "Ansamblinime tähendus on ladina keeles "mitmekesine, kirev värv" ja ansamblis on kolm liiget - sama palju on ka subtraktiivse värvisüsteemi teooria järgi põhivärve," selgitas trummar ansambli nimevalikut.

Vaata videot: