Priimägi: "Kurbuse kolmnurk" on rohkem rahvale orienteeritud kui Östlundi eelmised filmid

"Östlund ajab ikkagi oma rida, sotsioloogiat aluseks võttes paneb ta oma tegelased mingisugusesse eksperimenti ja vaatab, mis nendest saab, kuidas nende sotsiaalne saatus või senised erinevad moraalsed tõekspidamised pannakse proovile," selgitas ta ja lisas, et "Kurbuse kolmurk" on samas selgelt rohkem rahvale orienteeritud kui tema varasemad filmid. "Grotsekset humoorikust on veelgi enam, lisaks on "Kurbuse kolmurk" ka kõrge eelarvega ingliskeelne film, mis ütleb ka omakorda midagi et režissöör on pidanud rohkem rahvale vastu tulema."

Priimäe sõnul ei olnud osad kriitikud Östlundi uue filmiga rahul. "Väideti, et režissöör tammub ühe koha peal, mina sellega otseselt nõus ei ole, sest inimestel on oma stiil ja asi, mida ajada," tõdes ta ja kinnitas, et pigem läheb Ruben Östlund uues filmist just vabamaks ja mängulisemaks. "Ta võib-olla ei mõtlegi nii palju arthouse-kriitikkonna rahuldamisele, vaid lähtub rohkem iseenesest."

"Cannes'is võeti film vastu nii, et saalides oli rahvas hüsteeriahoogudes naermas ja väga elevil pärast, aga kui esimene vastukaja tuli, siis see oli kindlasti veidi kainem," tõdes ta ja mainis, et Kuldse Palmioksa tiitlit pidasid paljud "Kurbuse kolmnurgale" liialduseks. "Arvati, et miski tõsisem oleks seda rohkem väärinud, millega mina küll kuidagi nõus ei ole."