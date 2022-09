Veneetsia biennaali Eesti paviljoni saab nüüd külastada virtuaalnäitusena

Kunstnike Kristina Normani ja Bita Razavi ning kuraator Corina L. Apostoli koostöös sündinud näitust Eesti paviljonis on nüüd võimalik külastada veebi vahendusel (paviljon Veneetsias on avatud 27. novembrini).

Virtuaalnäitusel on võimalik siseneda Giardinis asuvasse Rietveldi paviljoni, kuhu juhatavad paviljoni valvurid Sander Sinnep ja Katariina Kesküla, kes on osa Bita Razavi performatiivsest teosest "Ettemääratud sissepääs".

Näitusel on võimalik vaadata teoseid ja arhiivimaterjale, mis paiknevad "Wardi kastides" – Bita Razavi kontseptsioonil põhinevates vitriinides, kuhu materjalid on kogunud Corina L. Apostol koos kunstnike ja Indoneesia päritolu kuraatoriga Sadiah Boonstraga. Samuti saab virtuaalnäitusel vaadata Kristina Normani videoteoste triloogiat. Virtuaalnäituse operaator on Johan Huimerind.

Näitus "Orhideliirium. Isu külluse järele" on inspireeritud Eesti 19. sajandi vähetuntud kunstniku ja maailmaränduri Emilie Rosalie Saali loost. Saali tegevus troopiliste taimede maalijana ja tema elulugu on alus näitusele, mis mõtestab enesemääramisõiguse, koloniaalkogemuse, uuskolonialistlike mehhanismide, botaanika, teaduse ja kunsti teemasid.

Näituse pealkiri viitab 19. sajandil Euroopat haaranud orhideehullusele. Ka botaanilised illustratsioonid, millega Emilie Saal tegeles, vahendasid publikule taimi ilma kontekstita ja soodustasid loodusmaastike ja inimeste käsitlemist pelga ressursina.

Eesti on Veneetsia biennaalil osalenud alates 1997. aastast ning sel aastal esitleb Eesti ekspositsiooni 13. korda. KKEK on Eesti ekspositsiooni peakorraldaja. Eesti näitus toimub 2022. aastal erandina 59. Veneetsia kunstibiennaali südames, Giardini näitusealal.

Alates 1997. aastast erinevatel pindadel üle Veneetsia linna tegutsenud Eesti paviljoni kutsus oma ajaloolisesse paviljonihoonesse biennaaliala südames külalisena näitust tegema Hollandi paviljoni korraldaja Mondriani Fond.

Tallinna Kunstihoone avas virtuaalnäituste platvormi 2020. aastal koroonapandeemia ajal, et näitusi oleks võimalik külastada ka isolatsiooni ajal. Platvorm pakub kunstihoone virtuaalkeskkond ruumilist kogemust näitusesaalis koos lisavõimalustega video, audio ja tekstina. New York Times valis platvormi maailma parimate sekka ning see on saadaval tarkvara kui teenusena (SaaS).