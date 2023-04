SAAL Biennaal juubelifestival kuulutas välja esimesed kunstnikud

USA päritolu Meg Stuart on festivalile kutsutud lavastusega "Solos and Duets", mis koondab valikut tema varasematest soolotöödest ja duodest ning katkendeid etendusõhtutest. Stuart on pälvinud oma loomingu eest mitmeid auhindu, sealhulgas 2018. aasta Veneetsia biennaali Kuldlõvi elutöö eest.

Marlene Monteiro Freitas on Cabo Verde päritolu kunstnik, kelle lavastus "Ôss" on valminud koostöös Madeira tantsutrupiga Dançando com a Diferença. "Ôssi" fookuses on erinevad kehad ning laval on kaheksa etendajat, kellel igaühel on puue. Meg Stuarti ja Marlene Monteiro Freitase lavastusi näidatakse Eestis esmakordselt.

Netti Nüganen pälvis lavastuse "Müüt: päeva äärel" eest sel aastal Eesti teatri auhindadel etenduskunstide preemia. Lavastuse keskseks kujundiks on ajaloo erinevaid kihte sisaldav arheoloogiline kaevandus, milles tegutseb pseudoarheoloog, kes maapinnast esemeid kaevab.

SAAL Biennaali 20. sünnipäeva puhul otsustati festivali kureerida kollektiivselt ehk kogu Kanuti Gildi SAALi tiimiga, koosseisus Siim Tõniste, Eneli Järs, Kristiina Tang, Priit Raud, Maarja Kalmre, Henry Kasch, Kaie Küünal, Annika Üprus ja Heneliis Notton.

Koostööna sündinud programm kuulutatakse täismahus välja juuni alguses. Festival toimub 21.-31. augustini erinevates Tallinna teatrites, kunstiasutustes ja linnaruumis. Kogu programm kuulutatakse välja juuni alguses.