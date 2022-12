Kanuti Gildi SAALis esietendub Sigrid Savi ja Hanna Kritten Tangsoo "Cowbody"

Lavastuse fookuses on füüsiline jõud, intensiivsus ja huumor igapäevastes situatsioonides. Tegijad nimetavad lavastust tantsu, skulptuuri, muusika ja fitness-trampliinide kompotiks. Autorite sõnul tegeleb lavastus fookuse ümberpaigutamisega erakordselt harjumuspärasele ning toob kokku ootused ja tulemused, viies vaatajad maailma, kus intiimsust rakendatakse distantsilt ja kus mõnikord piisab vaid poolest lausest.

Varasemalt on kunstnikud koostööd teinud Savi soololavastusega "Pushing Daisies" (Kanuti Gildi SAALis). Kuna Tangsoo töötab ka professionaalse valguskunstnikuna, luuakse lavastuse valguskujundust kohapeal. Samuti luuakse kohapeal muusikat, mille autor Markus Daßau asub etenduse ajal laval. Lavastuse kunstnik on Edith Karlson, kellega koos Savi on varem loonud ka performance'i "Let's get lost I know the way" (Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinna Kunstihoone). Dramaturgina teeb kaasa koreograaf Ruslan Stepanov ja projektijuht on Maarja Kalmre.

Hanna Kritten Tangsoo on Berliinis tegutsev koreograaf ja valguskunstnik. Ta on õppinud tantsu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja lõpetanud bakalaureuseõpingud Berliinis Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz koolis tantsu ja koreograafia eriala. Õpingute ajal HZT-s alustas ta tööd ülikooli teatritehnikuna ning puutus seeläbi kokku valguskujundusega. Aastal 2021 osales ta ETC Electronic Theater Controls Ltd Fred Foster Student Mentorship Program International branch programmis. Tangsoo on Berliinis toimetava etenduskunstide kollektiivi Suddenly üks kaasasutajatest. Alates 2017. aastast töötab vabakutseline nii tantsu- kui ka valguskunsti valdkonnas.

Sigrid Savi on Berliinis ja Tallinnas tegutsev vabakutseline etenduskunstnik. Oma esimest soolotööd "Imagine There's a Fish" (Sõltumatu Tantsu Lava) on ta esitanud Glasgow's, Riias, Berliinis, Hammerfestis, Kiievis, Nürbergis ja Vilniuses. Oma teist soolotööd "Pushing Daisies" (Kanuti Gildi SAAL) esitas Savi 2019. aasta SAAL Biennaalil. Koostöös Jon Konkoliga on ta tööd "Not this pillow fight" esitanud New Yorgis (Panoply Performance Lab) ja Berliinis (Grüntaler9) ning Edith Karlsoniga valminud performance'it "Let's get lost I know the way" (Sõltumatu Tantsu Lava, Tallinna Kunstihoone) Tallinna Kunstihoones.