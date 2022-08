Kanuti Gildi Saali hooaja avab Marten Esko ja Mihkel Ilusa "T2"

Esko ja Ilusa lavastuslik-installatiivne näituseruumi kogemus leiab aset suures saalis kolme nädala jooksul ning selle keskmes on vaatajakogemuse lavastamine näituselaadses, kuid samas ka paratamatult teatraalses ruumis. Projekt toimub koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga.

Novembris esietendub Nele Tiidelepa lavastus "Lause lõppu jõudes oleme unustanud kust see algas", mis valmib koostöös Riin Maide, Henri Särekanno, Gregor Kulla, Ats Kruusingu, Andreas Kübara, Ekke Janiski, Oliver Issaku ja Raul Markus Vaiksooga. Koosviibimise käigus püütakse ühiselt oma minevikuga nõustuda või mitte nõustuda, end kokku panna ja lahti võtta ning teha rahu olukorraga, kus lause lõppu jõudes ollakse juba unustanud, kust see üldse algas.

Detsembris esietendub Sigrid Savi ja Hanna Kritten Tangsoo esimene ühislavastus "Cowbody", mis arutleb passiivsuse kui agressiivse žesti üle, töötades intiimsusega distantsilt.

Jaanuaris jõuab Saali Karl Koppelmaa näidend "Küüliku anatoomia", mis lavastatakse koostöös teatriga Kelmiga.

Veebruaris esitendub Viinis resideeruvate kunstnike Artjom Astrovi, Michaela Kislingu, Til Megerle ja Aziza Harmeli multimeedialavastus "Guiding Light V". Kevad algab juba traditsiooniks saanud etenduskunstide lühivormide festivaliga Made in Estonia Maraton ning seejärel esietenduvad Karolin Poska ja Liisa Saaremäeli uuslavastused.

Samuti võõrustab Sall hooaja jooksul mitmeid külalisi – Tartu Uut Teatrit, teatrit Must Kast, Kinoteatrit, eˉlektroni ja paljusid teisi. Detsembris saab näha Stockholm University of The Arts koreograafia magistriõppe lõpetanud kunstnikke, eesotsas Stella Kruusamägiga, ning juunis on Saali ruumides Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning Helsingi Teatrikõrgkooli lõpetajad. Jätkuvad ka loomingulised residentuurid, esimesel poolaastal tegutseb majas neli residenti: Bohdana Korohod, Mara Kirchenberg, Liis Lindmaa ja Jim Ashilevi.

Rahvusvahelise tegevusega jätkab Saal ka uuel hooajal, olles enim välismaal etendusi andev etendusasutus Eestis. Juunis korraldab SAAL koos Läti Uue Teatri Instituudi ja Leedu Tantsuinfo Keskusega Helsingis Balti etenduskunsti tähistava festivali Baltic Take Over, mille raames näitavad oma töid ka Johhan Rosenberg, Karolin Poska ja Liisa Saaremäel. Hooaeg lõpeb augustis 20. korda toimuva rahvusvahelise festivaliga SAAL Biennaal.

Kogu 2022/23 hooaja vältab etenduskunstide veebiajakirja Magasin tegevus, mille toimetajana alustab Heneliis Notton. Samuti tegutseb edasi performatiivne raamatupood Kausaal, Heneliis Nottoni ja Bohdana Korohodi juhtimisel. Alates 2023/24 hooajast hakkavad Kanuti Gildi Saali kunstilist programmi koostama Maarja Kalmre, Eneli Järs ja Kaie Küünal. Kunstiline juhtimine hakkab toimuma kollektiivse kureerimise teel ning kaheaastaste tsüklite kaupa.

Kanuti Gildi Saali 22. hooaeg saab ametliku stardipaugu Tartus – The Biofilm Sistersi, Jette Loona Hermanise, Johhan Rosenbergi ning Reskripti külalisetendustega festivalil Draama.