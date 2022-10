ERM-is avati Peeter Mudisti näitus

Eesti Rahva Muuseumis on sellest nädalavahetusest avatud näitus "Põlev mees Peeter Mudist". Eesti kunstiarmastajate seas legendiks ja geeniuseks nimetatud Mudisti 80. sünniaastapäevale pühendatud esinduslikul näitusel saab näha ligi 60 maali ja ka tema tuntuimaid skulptuure. Oluline osa näitusest on ka Mudisti enda kirjutatud tekstid teoste kohta.

Et Peeter Mudist on geenius, tõdeb ka näituse kuraator Reet Mark. Ent mehe geeniuseks olemist aga sõnadesse panna on raske, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta on tohutult hea maalikunstnik, aga samas need tekstid, mis seal sees on, annavad tohutult palju. See paatos, et sa mõtled mingi tohutult sügavmõttelise loo selle pildi sisse. Ja tegelikult ta ise mõtleb selles hoopis midagi lihtsamat ja mitte nii paatoslikku, midagi täiesti maiset," ütles Mark.

Muuseumitest ja kahe enim Mudisti maale omava erakogu kollektsioonist näitusele valitud teosed kujutavad kõik kunstnikule tähtsaid ja lähedasi inimesi.

Oma erilise maalilaadi kujundas Mudist välja 1970. alguseks, vaid mõned aastad pärast Eesti Kunstiinstituudi lõpetamist. See stiil erines märgatavalt kõigest, mida tookord maalikunstis tehti.

"Neid võib ju impressionismiks pidada aga impressionism see mingil juhul ei ole. Ja seal on alati sellist toredat emotsiooni ja kui impressionism on alati selline hetke tabamine, siis Mudisti piltides on alati sellist midagi suuremat ja jäävamat sees," rääkis Mark.

Mudist on üks väheseid Eestis, kes lisaks maalikunstile valdas suurepäraselt ka skulptuuri. Näitusele saadud kujud annavad ülevaate ka tema skulptuuriloomingust.

Mudist suri 2013. aastal 71-aastasena, olles viimased 30 aastat kannatanud Parkinsoni tõve käes. Vaatamata raskele haigusele maalis ta sisuliselt elu lõpuni. Ka mehe elulaadi ja iseloomu pärast sai näituse pealkirjaks "Põlev mees".



"See kõikumine ja see haigus tema taga on loonud ka erilise müüdi või legendi tema ümber. Ja võib-olla just, et kuna ta oli nii haige, siis ta tegi kõike täie põlemise ja särisemisega, et teha kiiresti," ütles Mark.