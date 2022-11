Liivrand rekordhinnaga müüdud Mudisti maalist: lähimineviku tegijad tõusevad klassikute tasemele

Möödunud pühapäeval müüdi moodsa klassika oksjonil Peeter Mudisti maal "Luuletaja Lydia Koidula" 111 000 euro eest. Kunstiteadlane Harry Liivrand sõnas "Terevisioonile" antud intervjuus, et rekordhinnaga müüdud maal näitab, et lähiminevikust pärit tegijate tööd tõusevad üha enam ammusurnud klassikute tasemele.

Liivranna sõnul on 111 000 eurot Mudisti maali eest absoluutne hinnarekord, mis tema töödele sel aastal osaks on saanud. "Kui me võrdleme, et samal oksjonil müüdi Konrad Mäe "Norra maastik" ainult 103 000 euroga, siis ma peaks ütlema, et midagi on õhus," sõnas ta.

Liivrand loodab, et tänu "Luuletaja Lydia Koidula" müügile tõusevad ka teiste Mudisti teoste hinnad. "See on väga hea näide sellest, kuidas lähiminevikust väga oluliste Eesti kunstnike hinnad tõusevad samuti ammusurnud klassikute tasemele. Meie kunstikollektsionäärid ei otsi taga mitte ainult üheks väga oluliseks kunstnikuks tõusnud nime, vaid avastavad ka lähiminevikust sama olulisi maalijaid, kes on omas ajas veel tähtsamad olnud."

Kunstiteadlase sõnul on välja kujundenud kindel nimekiri Eesti kunstnikest, keda siinsetes oksjonimajades enim müüakse. Liivranna sõnul näitab see seda, et aastate jooksul on välja kujunenud tegijad, kellel on suur kvaliteediväärtus. Näiteks kuuluvad sellesse nimekirja Jüri Arrak, Eduard Wiiralt, Leonhard Lapin, Johannes Võerahans, Elmar Kits, Joann Saarniit, Endel Kõks ja Erich Pehap.

Siiski tõdes kunstiteadlane, et on ka klassikuid, kelle tööd alati oksjonitel kaubaks ei lähe, näiteks Eduard Wiiralt. "Mõnikord ostetakse ära kõik tööd, mida pakutakse, mõnikord jäävad tööd ka ostmata. See üllatab nii galeriid kui ka publikut," tõdes ta. Samuti tõi ta välja ka Evald Okase, kelle tööd alati müügiks ei lähe.

Liivrand arvab, et kõikuv ostuhuvi on seotud kunstnike suure produktiivsusega. "Töid on väga palju ja kunstikoguja ikkagi uurib ja vaatab teose tausta ning seda, millist tähendust see omab, millised on teose kõrvaltähendused, kas see varem mõne olulise inimese kogusse kuulunud või on sel mõni muu legend taga," selgitas ta.